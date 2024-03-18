Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum!
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası 30.hafta maçları tamamlandı. Şampiyonluk yarışındaki 2 takım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kayıpsız atlattığı haftaya derbide yaşanan olaylar damgasını vurdu. Şampiyonluk yarışı bir yandan devam ederken bir yandan da gol krallığı yarışı devam ediyor. Peki Mauro Icardi mi yoksa Edin Dzeko mu? İşte gol krallığı yarışındaki son durum.
Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet sürerken, bir yandan da gol krallığı yarışında rekabet had safhada. Listenin başında ise Galatasaraylı Mauro Icardi ve Fenerbahçeli Edin Dzeko yer alıyor. Peki gol krallığı yarışında son durum ne? 30.haftası tamamlanan Süper Lig'deki gol krallığında zirvede kim yer alıyor? İşte gol krallığı yarışındaki son durum.
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) | 10 gol
Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 11 gol
Nuno Da Costa (Kasımpaşa) | 11 gol
Denis Draguş (Gaziantep FK) | 11 gol
Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) | 11 gol
Aytaç Kara (Kasımpaşa) | 13 gol
Adam Buksa (Antalyaspor) | 13 gol
Piatek (Başakşehir) | 13 gol
Mame Thiam (Pendikspor) | 14 gol
Rey Manaj (Sivasspor) 15 gol
Mauro Icardi (Galatasaray) | 17 gol
Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 18 gol
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