Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum!

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 18 Mart 2024 16:21 - Güncelleme: 18 Mart 2024 16:24 - Güncelleme:

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası 30.hafta maçları tamamlandı. Şampiyonluk yarışındaki 2 takım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kayıpsız atlattığı haftaya derbide yaşanan olaylar damgasını vurdu. Şampiyonluk yarışı bir yandan devam ederken bir yandan da gol krallığı yarışı devam ediyor. Peki Mauro Icardi mi yoksa Edin Dzeko mu? İşte gol krallığı yarışındaki son durum.