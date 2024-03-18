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Haberler > Spor > Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum!

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum!

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Süper Lig&#039;de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum!

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası 30.hafta maçları tamamlandı. Şampiyonluk yarışındaki 2 takım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kayıpsız atlattığı haftaya derbide yaşanan olaylar damgasını vurdu. Şampiyonluk yarışı bir yandan devam ederken bir yandan da gol krallığı yarışı devam ediyor. Peki Mauro Icardi mi yoksa Edin Dzeko mu? İşte gol krallığı yarışındaki son durum.

Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet sürerken, bir yandan da gol krallığı yarışında rekabet had safhada. Listenin başında ise Galatasaraylı Mauro Icardi ve Fenerbahçeli Edin Dzeko yer alıyor. Peki gol krallığı yarışında son durum ne? 30.haftası tamamlanan Süper Lig'deki gol krallığında zirvede kim yer alıyor? İşte gol krallığı yarışındaki son durum.

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum! - 1. Resim

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) | 10 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum! - 2. Resim

Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 11 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum! - 3. Resim

Nuno Da Costa (Kasımpaşa) | 11 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum! - 4. Resim

Denis Draguş (Gaziantep FK) | 11 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum! - 5. Resim

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) | 11 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum! - 6. Resim

Aytaç Kara (Kasımpaşa) | 13 gol  

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum! - 7. Resim

Adam Buksa (Antalyaspor) | 13 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum! - 8. Resim

Piatek (Başakşehir) | 13 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum! - 9. Resim

Mame Thiam (Pendikspor) | 14 gol 

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum! - 10. Resim

Rey Manaj (Sivasspor) 15 gol 

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum! - 11. Resim

Mauro Icardi (Galatasaray) | 17 gol 

Süper Lig'de gol krallığı yarışı! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? İşte son durum! - 12. Resim

Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 18 gol

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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