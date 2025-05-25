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Süper Lig'de Hikmet Karaman sürprizi! Türkiye'ye geri dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;de Hikmet Karaman sürprizi! Türkiye&#039;ye geri dönüyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Moldova Ligi takımlarından Zimbru'yu çalıştıran ve 1 puanla şampiyonluğu kaçıran teknik direktör Hikmet Karaman'ın Süper Lig'e döneceği ve takımının belli olduğu iddia edildi.

Moldova Ligi takımlarından Zimbru'yu çalıştıran ve 18 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak ligi liderin bir puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan teknik direktör Hikmet Karaman'ın gelecek sezon için çizdiği rota belli oldu.

İddialara göre deneyimli teknik adam, bir sezonluk aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönebilir.

Süper Lig'de Hikmet Karaman sürprizi! Türkiye'ye geri dönüyor - 1. Resim

KOCAELİSPOR İDDİASI

Ajansspor'da yer alan habere göre; Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Hikmet Karaman'la görüşmelere devam ediyor. Ek olarak görüşmelerin olumlu ilerlediği ve resmi anlaşmanın kısa süre içinde yapılabileceği ifade edildi.

3'ÜNCÜ DÖNEMİ OLACAK

Hikmet Karaman, Kocaelispor ile anlaşması durumunda, kulüple üçüncü teknik direktörlük dönemine adım atacak.

İlk olarak 1996 yılında yardımcı antrenör olarak görev yapan Karaman, 2000-2002 yılları arasında takımın başına geçmiş ve 2001-2002 sezonunda Kocaelispor’a Türkiye Kupası’nı kazandırarak kulüp tarihine geçmişti.

Hikmet Karaman, Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmış ve bu sezon başında görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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