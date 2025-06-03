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Süper Lig'den düşen Sivas'ta deprem! Rıza Çalımbay istifa etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Süper Lig&#039;den düşen Sivas&#039;ta deprem! Rıza Çalımbay istifa etti
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'den düşen Sivasspor'da teknik direktör depremi yaşanıyor. Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay istifa ettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Net Global Sivasspor'da bir deprem daha yaşanıyor.

FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı cezası alan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay istifa ettiğini duyurdu.

Süper Lig'den düşen Sivas'ta deprem! Rıza Çalımbay istifa etti - 1. Resim

RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR'DAN İSTİFA ETTİ

Kulübe veda eden Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sivasspor'a yeni sezonda başarı diledi. Sivasspor'un kendisi için sadece bir kulüp olmadığını belirten Çalımbay, şunları kaydetti:

"Büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır. Bu camianın içinde olmak ve mücadele etmek benim için her zaman ayrı bir onur olmuştur. Görev yaptığım dönemlerde, birlikte çok özel anlar yaşadık. Bunların en önemlisi şüphesiz kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi 3 sezon üst üste başarıyla teslim etmesidir. Bu başarılar Sivasspor ailesi ve taraftarlarımızın ortak emeği ve gururudur. Bu sezon ligin bitimine az bir süre kala ve zor bir süreçte takımın başına tekrar geçme görevini üstlendim. Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı."

Süper Lig'den düşen Sivas'ta deprem! Rıza Çalımbay istifa etti - 2. Resim

HATAYSPOR DA KÜME DÜŞTÜ

Sivasspor'un yanı sıra Rıza Çalımbay'ın bu sezon görev aldığı Hatayspor da küme düştü.

9 Eylül 2024 tarihinde Hatayspor teknik direktörlüğüne getirilen Rıza Çalımbay, istenilen sonuçları elde edemeyince 24 Aralık 2024'te görevinden ayrılmıştı. Rıza Çalımbay Sivasspor'un başına geçerken, yerine gelen Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, 26 puanla küme düştü.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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