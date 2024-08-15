Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı
Spor Haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3 ve 4. haftalarında oynanacak maçların programlarını belirledi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 3 ve 4. hafta maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin 3. haftasındaki Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının oynanacağı stadın sonra ilan edileceği belirtildi.
SÜPER LİG 3. HAFTA PROGRAMI
23 AĞUSTOS CUMA
21.00 Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
24 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Sivasspor-Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Bodrum FK-Konyaspor (Sonra ilan edilecek)
21.45 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
25 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 Samsunspor-Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.45 Antalyaspor-Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
26 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Trabzonspor-Kayserispor (Papara Park)
Not: Beşiktaş, ligin 3. haftasını bay geçecek.
SÜPER LİG 4. HAFTA PROGRAMI
30 AĞUSTOS CUMA
21.00 Fenerbahçe-Alanyaspor (Ülker)
31 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.15 Konyaspor-Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Göztepe-Bodrum FK (Gürsel Aksel)
21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
1 EYLÜL PAZAR
19.15 Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.15 Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Hatayspor-Samsunspor (Mersin)
21.45 Beşiktaş-Sivasspor (TÜPRAŞ)
Not: Gaziantep FK, ligin 4. haftasını bay geçecek