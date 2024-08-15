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Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı

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Süper Lig&#039;in 3 ve 4. hafta programı açıklandı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3 ve 4. haftalarında oynanacak maçların programlarını belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 3 ve 4. hafta maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin 3. haftasındaki Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının oynanacağı stadın sonra ilan edileceği belirtildi.

SÜPER LİG 3. HAFTA PROGRAMI

23 AĞUSTOS CUMA

21.00 Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

 

24 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Sivasspor-Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Bodrum FK-Konyaspor (Sonra ilan edilecek)

21.45 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

25 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Samsunspor-Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.45 Antalyaspor-Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

26 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.00 Trabzonspor-Kayserispor (Papara Park)

Not: Beşiktaş, ligin 3. haftasını bay geçecek.

Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı - 1. Resim

SÜPER LİG 4. HAFTA PROGRAMI

30 AĞUSTOS CUMA

21.00 Fenerbahçe-Alanyaspor (Ülker)

31 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.15 Konyaspor-Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Göztepe-Bodrum FK (Gürsel Aksel)

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

1 EYLÜL PAZAR

19.15 Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.15 Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Hatayspor-Samsunspor (Mersin)

21.45 Beşiktaş-Sivasspor (TÜPRAŞ)

Not: Gaziantep FK, ligin 4. haftasını bay geçecek

Düzenleyen:  - Spor
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