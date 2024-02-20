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    • Haberler > Spor > Szymanski giderse buna en çok Fred üzülür! Milan, Sociedad ve Napoli İstanbul'a geliyor

    Szymanski giderse buna en çok Fred üzülür! Milan, Sociedad ve Napoli İstanbul'a geliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Sporx
    - Güncelleme:
    Szymanski giderse buna en çok Fred üzülür! Milan, Sociedad ve Napoli İstanbul&#039;a geliyor
    Sebastian Szymanski, Haber

    Spor Haberleri  / Sporx

    Fenerbahçe'de özellikle Fred'le birlikte oynadığı futbolla Avrupa devlerini peşinden koşturan Sebastian Szymanski için Milan, Real Sociedad ve Napoli yakından ilgileniyor.

    Fenerbahçe'de bu sezon etkili bir görüntü çizen Sebastian Szymanski, devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

    Fichajes'te yer alan habere göre; Milan, Polonyalı oyuncu ile yakından ilgileniyor.

    MİLAN SZYMANSKİ'Yİ İSTİYOR

    Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan devinin, Szymanski'yi ana hedefi olarak belirlediği aktarıldı.

    38 MAÇTA 11 GOL 10 ASİST

    Bu sezon çıktığı 38 maçta 11 gol, 10 asistlik performans sergilediğine vurgu yapılan oyuncu ile birçok önemli kulübün ilgilendiği ifade edildi.

    Szymanski giderse buna en çok Fred üzülür! Milan, Sociedad ve Napoli İstanbul'a geliyor

    4 AY SONRA İSTANBUL'A GELECEKLER

    Milan'ın dışında Napoli ve Real Sociedad'ın da oyuncuyu izlediğini ve yaz transfer döneminde hamle yapabileceği kaydedildi.

    Fenerbahçe'nin 9.75 milyon euro bonservis ödediği Szyamanski ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fred ile olan uyumu Fenerbahçe camiası tarafından alkış toplayan Szymanski'nin Brezilyalı yıldız yokken performansının oldukça düşmesi dikkatlerden kaçmıyor. 

    Fred ile birlikte oynarken Szymanski;

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sporx
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