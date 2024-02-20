Szymanski giderse buna en çok Fred üzülür! Milan, Sociedad ve Napoli İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de özellikle Fred'le birlikte oynadığı futbolla Avrupa devlerini peşinden koşturan Sebastian Szymanski için Milan, Real Sociedad ve Napoli yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon etkili bir görüntü çizen Sebastian Szymanski, devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Fichajes'te yer alan habere göre; Milan, Polonyalı oyuncu ile yakından ilgileniyor.

MİLAN SZYMANSKİ'Yİ İSTİYOR

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan devinin, Szymanski'yi ana hedefi olarak belirlediği aktarıldı.

38 MAÇTA 11 GOL 10 ASİST

Bu sezon çıktığı 38 maçta 11 gol, 10 asistlik performans sergilediğine vurgu yapılan oyuncu ile birçok önemli kulübün ilgilendiği ifade edildi.

4 AY SONRA İSTANBUL'A GELECEKLER

Milan'ın dışında Napoli ve Real Sociedad'ın da oyuncuyu izlediğini ve yaz transfer döneminde hamle yapabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 9.75 milyon euro bonservis ödediği Szyamanski ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fred ile olan uyumu Fenerbahçe camiası tarafından alkış toplayan Szymanski'nin Brezilyalı yıldız yokken performansının oldukça düşmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Fred ile birlikte oynarken Szymanski;