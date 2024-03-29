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Haberler > Spor > Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Dursun Özbek'in cezası onaylandı

Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Dursun Özbek'in cezası onaylandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Dursun Özbek&#039;in cezası onaylandı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen para cezasını onayladı. Dursun Özbek, Galatasaray'ın internet sitesinde yayınlanan beyanları sebebiyle ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, hakem Hüseyin Göçek ile Suat Arslanboğa'nın devre arası hakem terfi listesine yaptığı itirazı reddetti.

İTİRAZLAR KABUL EDİLMEDİ

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 Ocak'ta yayımlanan devre arası hakem listesinde yer almayan Göçek ile Arslanboğa'nın itirazlarının kabul edilmediği belirtildi. Sezon başında kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edeceği duyurulan Hüseyin Göçek ile Arslanboğa, devre arası hakem listesinde yer almamıştı. Göçek, son olarak 26 Kasım'da oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçında, Arslanboğa ise 12 Kasım'da yapılan Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe müsabakasında VAR hakemi olarak görev almıştı.

DURSUN ÖZBEK CEZA ALDI

Galatasaray'a ve başkan Dursun Özbek'e 11 Mart'ta sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan beyanlarda hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle uygulanan 400'er bin lira para cezasının onandığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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