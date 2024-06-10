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Talisca'ya en ciddi teklif Süper Lig'den! Bonservisinde indirim yapılacak

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Talisca&#039;ya en ciddi teklif Süper Lig&#039;den! Bonservisinde indirim yapılacak

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Al-Nassr'ın gözden çıkardığı Talisca'nın Süper Lig'e dönmesi gündemde. Brezilyalı oyuncunun transferi için Arap kulübüne ulaşan en ciddi teklif ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, dün yapılan seçimle birlikte yeniden başkanlığa seçildi. Jose Mourinho, hamlesiyle seçime güçlü giren Koç, seçim vaadi olarak taraftarlara gurur duyacakları bir kadro kurma sözü verdi. Fenerbahçe'de Mario Branco önderliğinde transfer çalışmaları resmen başladı. 

EN CİDDİ TEKLİF SÜPER LİG'DEN

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca olacak. Habere göre, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'a ulaşan en ciddi teklif Fenerbahçe'den geldi.

Talisca'ya en ciddi teklif Süper Lig'den! Bonservisinde indirim yapılacak - 1. Resim

BONSERVİSİNDE İNDİRİM YAPILACAK

Arabistan ekibinin, istikrarsız performansı sebebiyle göndermek istediği Brezilyalı oyuncunun bonservisi konusunda zorluk çıkarmayacağı ve indirim yapacağı öğrenildi.

 

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