Tarihi cezanın ardından Vinicius'tan ırkçılık açıklaması! 'Ben kurbanı değilim, celladıyım'

İspanya'da Vinicius Junior'a ırkçı saldırıda bulunan 3 sanığa hapis cezası verildi. Brezilyalı futbolcu, açıklanan mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vinicius açıklamasında, "Ben ırkçılığın kurbanı değilim. Ben ırkçılığın celladıyım." ifadelerini kullandı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 21 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Valencia-Real Madrid maçında yaşanan olaylarla bağlantılı olarak, tribünlerden Vinicius Junior 'a karşı yapılan ırkçı hakaretlerle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Brezilyalı futbolcuya ırkçı hakaretten yargılanan 3 sanığa, 8'er ay hapis cezası, iki yıl stadyumlara giriş yasağı ve dava masraflarının ödenmesi yönünde karar verdi.

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Vinicius, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcu şu ifadeleri kullandı:

KURBANI DEĞİL CELLADIYIM

"Birçok kişi bunu görmezden gelmemi istedi, bazıları mücadelemin boşuna olduğunu ve sadece futbol oynamam gerektiğini söyledi. Ancak her zaman söylediğim gibi ben ırkçılığın kurbanı değilim. Ben ırkçılığın celladıyım. İspanya tarihindeki bu ilk ceza benim için değil, tüm siyahlar için. Bu tarihi cezanın gerçekleşmesine yardımcı oldukları için La Liga ve Real Madrid'e teşekkür ederim. Daha fazlası da gelecek."