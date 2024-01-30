Tartışmalı transfer son buldu! Başakşehir, Olivier Kemen'i resmen duyurdu

Kayserispor'dan olaylı ayrılan ve sözleşmesini fesheden Olivier Kemen, Başakşehir'e imza attı. Kemen, eski teknik direktörü Çağdaş Atan ile yeniden çalışacak.

Süper Lig ekibi Başakşehir, Kayserispor'dan ayrılan Kamerunlu Milli futbolcu Olivier Kemen ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Olivier Kemen'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Çağdaş Atan ile beraber Kayserispor'da çalışan Kemen, eski hocasıyla yeniden buluştu.

ALİ ÇAMLI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kayserispor Teknik Direktörü Ali Çamlı, daha önce Kemen'in Başakşehir ile anlaştığını belirterek eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ı eleştirmişti.

Kemen'in ayrılmasına tepki gösteren Çamlı, "Bizim Kemen’i daha önce göndermemiz gerekiyordu. Ancak kulübün ekonomik manada zarar görmesini istemediğimiz için kendi kendine gitmesine göz yumdum. Gidebilir, bizim Kemen’e de ihtiyacımız yok, muhtaç değiliz. Kulüpte sözleşmesi devam ederken bir başka kulüple sürekli iletişim halinde olacaksa neden burada tutmak isteyelim?”demişti.