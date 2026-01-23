TFF 1'inci Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e transfer oldu.

Trendyol 1'inci Lig'de Çorum FK forması giyen 22 yaşındaki Kadir Seven, Jupiler Pro League (Belçika'nın en üst kademe futbol ligi) takımlarında Zulte Waregem'e transfer oldu

Çorum FK Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kadir Seven'in Zulte Waregem'e transferi konusunda iki kulübün anlaşma sağladığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası