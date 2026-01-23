Anadolu Ajansı
TFF 1'inci Lig'den Belçika'ya gitti: Sürpriz transfer açıklandı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e transfer oldu.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Çorum FK futbolcusu Kadir Seven, Belçika'nın Zulte Waregem takımına transfer oldu.
- Çorum FK ve Zulte Waregem arasında Kadir Seven'in transferi konusunda anlaşma sağlandı.
- Kadir Seven'in kulübe verdiği emekler için Çorum FK'dan 'teşekkür' paylaşımı geldi.
Trendyol 1'inci Lig'de Çorum FK forması giyen 22 yaşındaki Kadir Seven, Jupiler Pro League (Belçika'nın en üst kademe futbol ligi) takımlarında Zulte Waregem'e transfer oldu
Çorum FK Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kadir Seven'in Zulte Waregem'e transferi konusunda iki kulübün anlaşma sağladığı duyuruldu.
Açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
TFF'den anlamlı kampanya: Futbola aşığız, küfüre karşıyız
Bizi Takip Edin
YORUMLAR