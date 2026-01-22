SPOR SERVİSİ
TFF'den anlamlı kampanya: Futbola aşığız, küfüre karşıyız
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1'inci Lig'de sezonun kalan bölümünde oynanacak maçlarda takımların, "Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız" pankartıyla sahaya çıkmasına karar verdi.
Süper Lig ve 1'inci Lig'de sezonun kalan bölümünde takımlar, sahaya "Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız" pankartıyla çıkacak.
- Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1'inci Lig'de anlamlı bir kampanya başlatıldı.
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu farkındalık çalışmasına öncülük ediyor.
- TFF, tribünleri küfürden arındırmak ve güvenli bir ortam oluşturmak istiyor.
Futbolun her yaştan taraftar için birleştirici bir şölen olması, müsabakaların saygı, fair play ve centilmenlik ruhu içinde oynanması amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında; sezonun geri kalan bölümünde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1'inci Lig’de oynanacak tüm karşılaşmalarda takımlar, “Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız” pankartıyla sahaya çıkacak.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak; futbolun ortak değerlerini korumak, tribünlerimizi küfürden arındırmak ve saygı temelli bir futbol kültürünü birlikte güçlendirmek için tüm paydaşlarımızı bu değerler etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz" denildi.
