Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1'inci Lig'de sezonun kalan bölümünde oynanacak maçlarda takımların, "Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız" pankartıyla sahaya çıkmasına karar verdi.

Futbolun her yaştan taraftar için birleştirici bir şölen olması, müsabakaların saygı, fair play ve centilmenlik ruhu içinde oynanması amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında; sezonun geri kalan bölümünde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1'inci Lig’de oynanacak tüm karşılaşmalarda takımlar, “Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız” pankartıyla sahaya çıkacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak; futbolun ortak değerlerini korumak, tribünlerimizi küfürden arındırmak ve saygı temelli bir futbol kültürünü birlikte güçlendirmek için tüm paydaşlarımızı bu değerler etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz" denildi.

