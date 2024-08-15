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TFF, Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçını erteledi! İşte nedeni

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TFF, Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçını erteledi! İşte nedeni

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Esenler Erokspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanması planlanan mücadelenin ileri bir tarihe alındığını açıkladı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasındaki Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ileri tarihe ertelendi.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "17.08.2024 Cumartesi günü saat 19.15'te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan maç programında da müsabaka tarihi "ertelendi" olarak güncellendi.

Bu arada TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Düzenleyen:  - Spor
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