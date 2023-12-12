TFF Süper Kupa finali erteleniyor mu? Gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çevrildi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırmasından dolayı lig maçlarının süresiz ertelendiğini açıklamıştı.
Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma sonrası skandal anlar yaşandı.
Başkent ekibinin başkanı Faruk Koca, son düdük sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
Dünya basının da manşetten verdiği skandal anlar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yayınlayarak maçların süresiz olarak ertelendiğini duyurmuştu.
TFF SÜPER KUPA FİNALİ OYNANACAK MI?
Geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçına çıkacak.
Süper Lig'de maç takviminde yaşanacak değişiklik sonrası gözler Riyad'da oynanacak finale çevrildi.
İki takımın yöneticilerinin konu hakkında bir değerlendirme yapacağı iddia ediliyor.
Karşılaşma ertelenmemesi durumunda Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finali 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.