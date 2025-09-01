Olaylı maç! 90 dakika sonunda itiraf: Korkarak oynadık

Samsunspor maçı için Trabzon’a giden konuk ekip taraftarları, yemek molası verdikleri sırada çıkan silah kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. Samsunspor, Süper Lig’in 4'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ADİL BİR SONUÇ"

Mücadelede iki farklı devre izlediklerini vurgulayan Reis, "İlk yarıda takımda yorgunluk gözlemledim. Sebebini bilmemekle birlikte biraz da korkarak oynadık. Yaptığımız ortalar istediğimiz gibi değildi. İkinci yarıda oyuncularımla konuşma fırsatı buldum. İkinci yarı da iyi oynadık. Maçın skoruna baktığımızda adil bir sonuç oldu" dedi.

"ALDIĞIMIZ 1 PUANI TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ"

Taraftarlara da teşekkür eden tecrübeli teknik adam, "Panathinaikos maçında da muhteşem bir destek verdiler, bugün de aynı şekilde yanımızda oldular. İnanılmaz bir destek görüyoruz, onlara her zaman ihtiyacımız var. Aldığımız bir puanı taraftarımıza armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZOR RAKİPLERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

UEFA Konferans Ligi’nde oynayacakları maçlara değinen Reis, "Kolay rakiplerle oynamayacağız, zor rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Dinamo Kiev Ukrayna şampiyonu, Alman rakibimizi ise iyi tanıyorum. Bugünlere gelmek kolay olmadı ama buralara gelmek gurur verici. Biz sadece Samsun’u değil, Türk futbolunu da temsil etmek istiyoruz. Dört gözle bu maçları bekliyoruz. Adım adım gideceğiz. Ligde puanlar almamız gerekiyor, grup maçlarını da sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.