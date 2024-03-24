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Haberler > Spor > Toprak Razgatlıoğlu son virajda kazandı! Superpole yarışında nefes kesen anlar

Toprak Razgatlıoğlu son virajda kazandı! Superpole yarışında nefes kesen anlar

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Toprak Razgatlıoğlu son virajda kazandı! Superpole yarışında nefes kesen anlar

Spor Haberleri

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Barcelona'da gerçekleştirilen Superpole yarışında bir zafere daha imzasını attı. Son virajda kazanan Razgatlıoğlu'nun performansı göz doldurdu.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı İspanya’da koşuldu. Önceki gün Yarışa pole pozisyonda başlayan milli yarışçı Toprak Razgatlıoğlu sezonun 2’nci ayağının ilk yarışını birinci tamamlamış.

SON VİRAJDA GELEN ZAFER

2024 WSBK İspanya etabında  bugün superpole yarışı yapıldı. İlk turdan itibaren Razgatlıoğlu, Bautista, Iannone, Bulega, Alex Lowes'un galibiyet için mücadele ettiği heyecan dolu yarışta kazanan, son virajdaki nefes kesen hamlesiyle Toprak Razgatlıoğlu oldu. 

Toprak Razgatlıoğlu son virajda kazandı! Superpole yarışında nefes kesen anlar - 1. Resim

Son virajda Bautista'ya yaptığı hamle sonrası yarışı kazanan Razgatıoğlu bugün son yarışa TSİ 16:00'da çıkacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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