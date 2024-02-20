Torrent de aynısını diyordu! 1 maçla Boey'in hesabını kestiler

Bayer Leverkusen deplasmanında sol bekte oynayan ve alışık olmadığı mevkide forma giydiği için sergilediği performansla sınıfta kalan Sacha Boey için Alman gazeteci Falko Bloeding "Fransız sağ beki uzun vadede Bayern'de ilk 11'de oynayacak bir oyuncu olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih büyük bir kriz içinde... Bochum'a karşı alınan 3-2 yenilgi sonrası teknik direktör Thomas Tuchel'in geleceği belirsizliğini korurken lider Leverkusen'in 8 puan gerisinde yer alan Bayern Münih'te şampiyonluk ihtimalleri de her geçen hafta azalıyor.

Almanya'da yayın yapan Kicker dergisi, Bayern Münih'teki sakatlıklara Mazraoui'nin de eklendiğini yazdı. Haberde Bayern Münih'in devre arasında 30 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Sacha Boey'e güvenmediği ifadeleri yer aldı.

BOCHUM'A KARŞI KAYBETTİLER LEVERKUSEN'İN 8 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Bayern Münih tarihinin en zorlu günlerini yaşıyor. Ligde bir önceki hafta Bayer Leverkusen'e 3-0 yenilen Bavyera ekibi, hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya'da Lazio'ya 1-0 mağlup oldu. Lazio yenilgisinin ardından Tuchel, Alman basınında çok sert eleştiriler aldı. Bu ortamda Bochum'a konuk olan Bayern, deplasmanda aldığı 3-2'lik şok yenilgiyle içinden çıkılması zor bir krize girdi. Tuchel'in görevden alınması beklenirken yerine düşünülen adaylar da belli oldu.

ZİDANE - CONTE - ALONSO - HOENES

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in görevden alınacağı haberlerinin üzerine Bild, Xabi Alonso, Zinedine Zidane, Antonio Conte ve Sebasitan Hoenes'i olası adaylar olarak belirledi.

Bild'de yer alan habere göre İtalyan basınında çıkan Zinedine Zidane haberleri gerçeği yansıtmıyor ve Bayern yönetimi Fransız teknik adamla henüz iletişime geçmedi. Haberde henüz Bayern, Zidane ile iletişime geçmese de tecrübeli teknik adam bu görevi kabul edebilir.

İngiltere'den The Athletic, Bayern Münih yönetiminin Xabi Alonso'yu gündemine aldığını iddia etti. Bild'de yer alan haberde "Ancak Bayern'in patronları da Alonso konusunda henüz bir karar vermiş değil." denildi.

Bild'de yer alan haberde Roma'dan ayrılan Jose Mourinho, Bayern Münih'in teknik direktör adaylarınmda öne çıkan isim olarak dikkat çekiyor. Antonio Conte'nin de Bayern Münih için iyi bir alternatif olabileceği öne sürüldü.

Bild'de yer alan haberde Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoenes'in Bayern Münih için ideal bir tercih olabileceği ve yaz aylarında genç teknik adamın göreve gelebileceği aktarıldı.

BOEY - MAZRAOUİ - SARR SAKAT

Bayern Münih'te teknik direktör konusu belirsizliğini korurken diğer yandan yaşanan sakatlıklar da Tuchel'in elini zayıflattı. Ocak ayında Galatasaray'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Sacha Boey yaklaşık 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak. Ayrıca sağ bek rotasyonunda yer alan Bouna Sarr da çapraz bağ kopmasının ardından rehabilitasyonda... Savunma hattında yaşanan sakatlıklara Faslı yıldız Noussair Mazraoui de eklendi.

Kicker'da yer alan habere göre Noussair Mazraoui'nin kas lifinde yırtık meydana geldi. Noussair Mazraoui'nin Bochum ile oynana maçta uyluk sakatlığı yaşadı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

HİÇ ALIŞIK OLMADIĞI MEVKİDE OYNADI

Kicker'da yer alan haberde Bayern Münih'in sağ bek pozisyonunda büyük bir kriz içinde olduğu vurgulanırken kulübün henüz performansından emin olamadıkları Sacha Boey'e güvenmediği aktarıldı.

Haberde "FC Bayern Sacha Boey için yaklaşık 30 milyon avro ödedi ve şu anda ona güvenemiyor. Galatasaray'dan yeni transfer olarak gelen Boey, Leverkusen'deki maçta alışık olmadığı savunmanın sol tarafında yetersiz olduğunu kanıtladı ve şimdi de kas liflerindeki yırtık nedeniyle sahalardan uzak kaldı." denildi.

Haberin detayında Tuchel'in sadece kendi geleceğiyle ilgili problem yaşamayacağı ayrıca kadrodaki yetersiz rotasyonla da mücadele edeceği vurgulanırken "Tuchel sadece sallantıdaki takımını mümkün olduğunca çabuk toparlamak zorunda değil, aynı zamanda bunu sınırlı alternatiflerle yapmak zorunda. Bu da kalan kadroyu daha da önemli kılıyor. Elbette her an bir Bundesliga maçı kazanabilecek kaliteye sahip olmalılar." ifadelerine yer verildi.

BOEY UZUN VADEDE İLK 11 OYUNCUSU OLAMAZ

Fanatik'e konuşan Alman gazeteci Falko Bloeding, Boey hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayer Leverkusen maçına değinen Alman gazeteci, "Tuchel onu sol bekte oynattı ve performansı pek iyi değildi. Sol bekte oynaması şaşırtıcıydı çünkü Tuchel'in o pozisyonda başka seçenekleri de vardı. Boey, Leverkusen karşısında kesinlikle yanlış bir tercihti. Neredeyse her taraftar ve her uzman bu konuda hemfikirdi. Sadece büyük bir hata yaptığı için değil. Genel olarak sol bekte oynaması yanlıştı" ifadelerini kullanmıştı.

Boey'nin Bayern Münih'te uzun vadede ilk 11'e girmesinin zor olduğunu da vurgulayan Alman gazeteci, "Şu anda ruh halinin nasıl olduğunu bilmek tabii ki zor ama sakatlandığı için moralinin pek iyi olmadığını tahmin ediyorum. Sadece iki maçtan sonra Boey'nin Bayern için doğru bir tercih olup olmadığını cevaplamak zor, ancak ben şahsen Fransız sağ beki uzun vadede Bayern'de ilk 11'de oynayacak bir oyuncu olarak görmüyorum" sözlerini sarf etmişti.

Daha önce Galatasaray'da Domenec Torrent ile birlikte çalışan Sacha Boey, İspanyol teknik adamın 'Galatasaray'ın topçusu değil' raporuyla karşı karşıya kalmıştı. Okan Buruk ile kendine gelen Boey oynadığı futbolla Fransa Milli Takımı hocası Dechamps'ın da dikkatini çekmişti.