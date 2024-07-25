Trabzonspor Avrupa deplasmanından avantajla döndü! Ruzomberok engelini 2 golle geçti
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Ruzomberok'la karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini 39.dakikada Trezeguet, 90+2'de Cihan Çanak kaydetti.
YENİ TRANSFERLER 11'DE
Trabzonspor'un Ruzomberok'u konuk ettiği maçta yeni transferlerinden 3'ü maça ilk 11'de başladı. Ozan Tufan, John Lundstram ve Denis Draguş, Trabzonspor formasıyla ilk resmi maçına çıktı.
Cihan Çanak ise oyuna sonradan dahil olurken 90+1'de ağları havalandırdı.
RÖVANŞ TRABZON'DA
Rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi