Trabzonspor düğmeye bastı sezon sonu ayrılık rüzgarları esecek! Abdullah Avcı hiçbirini istemiyor

Bu sezon taraftarın beklentisinin çok altında kalan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde gelecek sezon kadro planlamasına başlandı. Bu doğrultuda Avcı'nın istemediği pek çok isim gönderilecek. Bazı isimler ise yüksek telif geldiği takdirde satılacak. İşte Trabzonspor'daki transfer gelişmeleri.

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada "Sezon sonunda büyük bir değişim planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı ise "Değişimler biraz sancılı olur, bu konuda yoğun çalışma yapıyoruz" demişti. Sezon bitmeden pek çok yeni transferler söz kesmek için isteyen bordo-mavililerin ilk anlaşmasını Barisic ile yapması bekleniyor. Stoper bölgesine 2, orta saha 2 veya 3, kanat ve forvet mevkilerine de mutlak transfer yapacak olan Fırtına'da bir yandan da gidecek isimler netleşiyor.

KİMLER KALACAK? KİMLER GİDECEK?

Abdullah Avcı önderliğinde kadro yapılanmasına giden Trabzonspor'da, kiralıktan döneceklerle birlikte yabancı sayısı 13 olacak. Gelecek sezon yabancı sınırının 12 olması nedeniyle bazı yabancı oyuncular elden çıkarılacak.

Kiralık Benkovic ve sözleşmesi 1 yıllık olan Pepe gelecek sezon olmayacak. Avcı'nın kafasındaki kadroda olmayan isimler ise şunlar; Fountas, Fernandes, Umut Bozok, Gomez, Kourbelis, Teklic ve Lahtimi.

Fırtına'da kalması beklenen isimler ise şunlar; Meunier, Mendy, Viscaa, Orsic, Trezeguet ve Bardhi. Ancak Trabzonspor yönetimi yüksel bir teklif gelmesi halinde Trezeguet ve Bardhi'yi elden çıkaracak.