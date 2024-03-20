Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 12 kişi adliyeye sevk edildi! Meğer o maskeli taraftar...

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve istenmeyen görüntülere sahne olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde, olaylara karışan 12 taraftardan 7’si gözaltı işlemlerinin sonrasında bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.

Süper Lig'de Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde çıkan olayların yankıları sürerken, sahaya atlayıp olaylara karışan 7’si gözaltı işlemlerinin sonrasında bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartılırken, 5 kişi daha öğle saatlerinde adliyeye getirildi.

17 Mart günü Papara Park Stadyumu’nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma istenmeyen görüntülere sahne oldu. 3-2 Fenerbahçe üstünlüğü ile biten maç sonrası futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda Bordo-mavili taraftar sahaya girdi, arbede çıktı. Olaylar koridorlara da yansıdı. Sarı-lacivertli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 12 kişi karşılaşma sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlardan 7’si sabah saatlerinde 5’i de öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Toplam 12 kişinin savcılıkta ifadelerinin alınması sürüyor.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken 20 yaşındaki H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic’e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyuncu Mert Müldür’e saldıran E.T. ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

BAŞKASININ PASSOLİG'İNİ KULLANMIŞ

Gözaltına alınan 12 taraftarın 2 gün süren sorguları sonrası, bugün sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi.

Öte yandan yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldıran E.T.’nin başkasına ait Passolig ile maça girdiği, tribünden atlayan ilk taraftar olan maskeli H.Ç.’nin ise Almanya’dan karşılaşmayı izlemek için Trabzon’a geldiği öğrenildi.