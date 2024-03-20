Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 12 kişi adliyeye sevk edildi! Meğer o maskeli taraftar...

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 12 kişi adliyeye sevk edildi! Meğer o maskeli taraftar...

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 12 kişi adliyeye sevk edildi! Meğer o maskeli taraftar...

Spor Haberleri

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve istenmeyen görüntülere sahne olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde, olaylara karışan 12 taraftardan 7’si gözaltı işlemlerinin sonrasında bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.

Süper Lig'de Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde çıkan olayların yankıları sürerken, sahaya atlayıp olaylara karışan 7’si gözaltı işlemlerinin sonrasında bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartılırken, 5 kişi daha öğle saatlerinde adliyeye getirildi.

17 Mart günü Papara Park Stadyumu’nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma istenmeyen görüntülere sahne oldu. 3-2 Fenerbahçe üstünlüğü ile biten maç sonrası futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda Bordo-mavili taraftar sahaya girdi, arbede çıktı. Olaylar koridorlara da yansıdı. Sarı-lacivertli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından kimlikleri  tespit edilen 12 kişi karşılaşma sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlardan 7’si sabah saatlerinde 5’i de öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Toplam 12 kişinin savcılıkta ifadelerinin alınması sürüyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 7 kişi adliyede! Meğer o maskeli taraftar... - 1. Resim

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken 20 yaşındaki  H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic’e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyuncu Mert Müldür’e saldıran E.T. ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 7 kişi adliyede! Meğer o maskeli taraftar... - 2. Resim

BAŞKASININ PASSOLİG'İNİ KULLANMIŞ

Gözaltına alınan 12 taraftarın 2 gün süren sorguları sonrası, bugün sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 7 kişi adliyede! Meğer o maskeli taraftar... - 3. Resim

Öte yandan yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldıran E.T.’nin başkasına ait Passolig ile maça girdiği, tribünden atlayan ilk taraftar olan maskeli H.Ç.’nin ise Almanya’dan karşılaşmayı izlemek için Trabzon’a geldiği öğrenildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan 7 kişi adliyede! Meğer o maskeli taraftar... - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FIFA ceza yağdırdı! 5'i Süper Lig'den, 1'i 1.Lig'den 6 Türk takımına transfer yasağı - Spor6 Türk takımına transfer yasak!Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Avrupa’da büyük tehlike! Karar domino etkisi yapacak - SporAvrupa’da büyük tehlike! Karar domino etkisi yapacakÖlümüyle spor dünyasını yasa boğdu! TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajları - SporTFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajlarıF.Bahçe’nin ligden çekilme kararı alması o kadar kolay değil! Çekilmek Fener’i çökertir - SporÇekilmek Fener’i çökertirErsen Martin hayatını kaybetti - SporEski milli futbolcunun vefat nedeni belli olduHayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersen Martin kimdir? Ersen Martin neden vefat etti? - SporHayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersen Martin kimdir? Ersen Martin neden vefat etti?Anadolu Efes - Olympiakos maçında gerginlik! Georgios Bartzokas diskalifiye edildi - SporAnadolu Efes - Olympiakos maçında gerginlik! Georgios Bartzokas diskalifiye edildiFenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Vero Volley Milano altın sette kazandı - SporFenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Vero Volley Milano altın sette kazandıFlört uygulaması yüzünden gönderilmişti! Beşiktaş'tan ayrılan Emirhan Delibaş Belarus ligine transfer oluyor - SporFlört uygulaması yüzünden gönderilmişti! Beşiktaş'tan ayrılan Emirhan Delibaş Belarus ligine transfer oluyorPFDK cezaları açıkladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için sürpriz karar - SporTrabzonspor - Fenerbahçe maçı için sürpriz karar
Sonraki Haber Yükleniyor...