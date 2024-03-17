Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Kanarya galibiyeti kutlarken taraftar sahaya girdi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Kanarya galibiyeti kutlarken taraftar sahaya girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haber, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçeli futbolcular orta sahada galibiyeti kutlarken, Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet kutlamasına Trabzonlu taraftarlar müdahale etti.

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolcular, saha içerisinde kutlama yaptı. Fenerbahçeli futbolcuların kutlama yaptığı sırada Trabzonlu taraftarlar sahaya girdi. Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Kanarya galibiyeti kutlarken taraftar sahaya girdi - 1. Resim

Yaşanan olayın ardından Fenerbahçeli futbolcular hızla soyunma odalarının bulunduğu tünele yöneldi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kanarya, Fırtına'yı Batshuayi ile dindirdi! Gol düellosunu Fenerbahçe kazandı - SporKanarya, Fırtına'yı Batshuayi ile dindirdi! Gol düellosunu Fenerbahçe kazandıİsmail Kartal'a yabancı maddeler atıldı! Tecrübeli teknik adama buz tedavisi uygulandı - Sporİsmail Kartal'a yabancı maddeler atıldı! Tecrübeli teknik adama buz tedavisi uygulandıTrabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Dev maçta ilk 11'ler belli oldu - SporTrabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Dev maçta ilk 11'ler belli olduErden Timur, 'Fenerbahçe'nin teklifi bizim için kabuldür' diyerek şartlarını açıkladı - SporErden Timur, 'Fenerbahçe'nin teklifi bizim için kabuldür' diyerek şartlarını açıkladıOkan Buruk'tan İcardi sözleri! Golcü futbolcunun form tutacağı dönemi açıkladı - SporOkan Buruk'tan İcardi sözleri! Golcü futbolcunun form tutacağı dönemi açıkladıMauro İcardi, şampiyonluk için iddialı konuştu! 'Geçen sene bunu gösterdik' - SporMauro İcardi, şampiyonluk için iddialı konuştu! 'Geçen sene bunu gösterdik'Orkun Kökcü'nün verdiği röportaj başına bela oldu! Milli yıldıza ceza yolda - SporOrkun Kökcü'nün verdiği röportaj başına bela oldu! Milli yıldıza ceza yoldaPenaltı mı değil mi? Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran o pozisyon - SporGalatasaraylı oyuncular bekledi hakem devam ettirdiGalatasaray'da Mauro Icardi'nin talihsiz pozisyonu! Kasımpaşa karşısında kendi kalesine gol attı - SporKendi kalesine attı! İşte o pozisyonRizespor geriden geldi evinde kazandı! Selçuk İnan Gaziantep FK başında ilk mağlubiyetini aldı - SporSelçuk İnan ilk mağlubiyeti aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...