Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Kanarya galibiyeti kutlarken taraftar sahaya girdi

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçeli futbolcular orta sahada galibiyeti kutlarken, Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet kutlamasına Trabzonlu taraftarlar müdahale etti.

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolcular, saha içerisinde kutlama yaptı. Fenerbahçeli futbolcuların kutlama yaptığı sırada Trabzonlu taraftarlar sahaya girdi. Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

Yaşanan olayın ardından Fenerbahçeli futbolcular hızla soyunma odalarının bulunduğu tünele yöneldi.