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Haberler > Spor > Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Dev maçta ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Dev maçta ilk 11'ler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor, Fenerbahçe&#039;yi ağırlıyor! Dev maçta ilk 11&#039;ler belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 30.hafta karşılaşmasında Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Visca, Berat, Mendy, Trezeguet, Enis Destan, Pepe

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE'NİN 40 GALİBİYETİ BULUNUYOR

İki takım lig tarihinde 101 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 134 golüne Trabzonspor 106 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR EVİNDE KOLAY KAYBETMİYOR

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 56 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 67, Fenerbahçe 59 gol attı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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