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Trabzonspor ile Southampton'ın pazarlığı! Onuachu restleşmesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor ile Southampton&#039;ın pazarlığı! Onuachu restleşmesi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz ekibi, 10 milyon avrodan aşağı inmediği Nijeryalı forveti kadroda tutma kararı aldı. Bordo mavililer yeni arayışlara başladı.

Karadeniz ekibinde transferi yılan hikâyesine dönen Paul Onuachu konusunda Southampton ‘tok satıcı’ durumunda. Ada ekibi, ısrarla Trabzonspor’u isteyen Nijeryalı forvet konusunda 10 milyon avrodan aşağı inmiyor. Önceliği kiralama formülü olan Karadeniz ekibi ise 10 milyon avronun altında bir rakama işi bitirmek istiyor. Ancak son gelinen noktada Southampton, satış listesine koyduğu Onuachu’yu yeni sezonda kadroda değerlendirme kararı aldı. Trabzonspor da yeni forvet arayışlarına hız verdi.

HUMMELS BEKLENİYOR

Stoper konusunda ise Mats Hummels karar aşamasında. Borussia Dortmund ile yollarını ayıran tecrübeli savunma oyuncusunun Trabzonspor veya Bologna arasında bir seçim yapacağını öne sürdü.

35 yaşındaki stoperin Fransa ve Arap takımlarından gelen teklifleri geri çevirdiği ifade edilirken tercihini Türkiye veya İtalya’dan yana kullanacağı ifade edildi. İtalyan gazeteci Di Marzio Hummels’in Bologna’ya transfer olma olasılığının yüksek olduğunu Trabzonspor’un da teklifinin masada durduğunu vurguladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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