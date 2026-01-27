Trabzonspor yeni golcü transferini bitirdi ama bekletiyor. Sebebi de; yabancı kontenjanının dolu olması. Kadrosunda 16 yabancı futbolcusu bulunan bordo mavililer satışlarla kontenjan açmaya bakıyor.

Fırtına’da transfer hareketliliği kısmen durdu. Sebebi de yabancı kontenjanının fazla olması. Şu anda mevcut kadrosunda 16 yabancı bulunan bordo mavililer, Sarpsborg forması giyen Daniel Karlsbaak konusunda hem kulübüyle hem de oyuncu ile anlaştı. Ancak işi resmiyete dökememesinin sebebi de kontenjan problemi. Yönetim, sakatlanan Edin Visca’nın mukavelesini dondurmayı Anthony Nwakaeme ile de yolları ayırmayı planlıyor.

KİMLER GİDECEK?

Ancak bu yeterli gelmiyor. Yönetim kadrodaki bir yabancıyı daha göndermek durumunda. Batagov, Oulai, Augusto ve Olaigbe gibi oyuncular transfer vitrininde ve ciddi rakamlar öneriliyor. Ancak şu ana kadar istenen rakamlar gelmedi ve pazarlıklar sürüyor. Dubai’den 15 milyon avroluk teklif alan Felipe Augusto ayrılığa yakın. Golcü oyuncuya Al-Ahli senelik 3,5 milyon avroyu bulan bir öneri sundu. İkna çabaları sürüyor.

TRABZONSPOR’UN FUTBOL AKLI TEKKE

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kadro değerlendirmeleri, ihtiyaç analizleri ve devre arası transfer hazırlıklarının bir futbol aklı doğrultusunda şekillendiğini belirterek “Amacımız günü kurtaran değil uzun vadeli bir yol haritası” dedi. Ve Doğan, Fatih Tekke’nin bu konuda çok önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası