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Haberler > Spor > Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi belirsizlik! Abdullah Avcı çözüm arıyor

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi belirsizlik! Abdullah Avcı çözüm arıyor

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Spor Haberleri  / -

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da Thomas Meunier'den kötü haber geldi. Belçikalı oyuncunun idmana çıkmaması teknik heyeti zora soktu.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Thomas Meunier'den gelen haber Abdullah Avcı'yı düşündürdü.

Karın kasında ağrı hisseden Belçikalı sağ bek Thomas Meuiner'in dün yapılan idmana çıkmadığı açıklanmıştı.

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TRABZONSPOR'DA MEUNIER BELİRSİZLİĞİ

Devre arası Borussia Dortmund'dan gelen 32 yaşındaki oyuncu, kısa sürede Abdullah Avcı'nın gözüne girmişti.

Tecrübeli oyuncuyu Fenerbahçe maçına yetiştirmek isteyen Trabzonspor sağlık heyetinin yoğun uğraş verdiği öğrenildi.

A Spor Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, "Sağlık ekibi, Thomas Meunier'in Fenerbahçe maçında oynama ihtimalini, oynamama ihtimalinden daha yüksek görüyor. Uğurcan Çakır sakatlığını tamamen atlattı. Görev verilmesi halinde Joaquín Fernández de 90 dakikayı kaldırabilecek seviyede." bilgisini verdi.

Şu ana kadar 7 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, 3 asist yaptı.

MİLLİ TAKIMA DAVET ALDI

Thomas Meunier, Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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