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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi! Milli kalecinin MR sonucu taraftarları üzdü

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Trabzonspor&#039;da Uğurcan Çakır depremi! Milli kalecinin MR sonucu taraftarları üzdü

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Süper Lig'de yarın akşam Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor, milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın sağ kalça bölgesinde kas yaralanması oluştu.

Bordo mavili ekibin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır’ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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