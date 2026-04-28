Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) Marmaris-Kıran parkuru, dünya çapındaki bisikletçilerin mücadelesine sahne oldu.

Dünya genelinde sporseverlerin takip ettiği TUR 2026'nın 3'üncü etabında pedallar, Marmaris'in eşsiz sahil şeridinden Kıran'ın zorlu yokuşlarına doğru döndü. Yarışın dikkat çeken noktalarından biri olan Menteşe ilçesine bağlı Gülağzı Mahallesi, profesyonel bisikletçilerin geçişi sırasında renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Organizasyon, sadece sportif başarı değil, aynı zamanda bölgenin tanıtımı açısından büyük rol üstlendi. Menteşe'nin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri, canlı yayınlar aracılığıyla tüm dünyaya ulaştırıldı. Halkın yol kenarlarında bayraklar ve alkışlarla sporculara destek vermesi, TUR 2026'nın hafızalara kazınan anlarından oldu.

TUR 2026'da büyük mücadele

Ege'nin doğasında verilen bu büyük sınavda sporcular, Kıran etabının zorlu eğimlerini aşarak bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya bir rekabet sergiledi.

