61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Tom Crabbe duble yaptı
Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) 152.8 kilometrelik Aydın-Marmaris etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe kazandı. TUR’un ilk etabı olan Çeşme-Selçuk etabını da kazanan Crabbe, genel klasman liderinin giydiği Turkuaz Mayo’yu taşımaya devam edecek.
CAHİT EROĞUL - 26 Nisan 2026 Pazar günü İzmir-Çeşme'de başlayan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Aydın-Marmaris parkurunu Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 3 saat 35 dakika 33'lük süresiyle kazandı.
157 bisikletçi, yarış tarihinde ilk defa Aydın'dan start aldı. Marmaris, bu yıl 28'inci kez TUR rotasında yer alarak erişilmesi kolay olmayan bir finiş etabına daha ev sahipliği yaptı.
NASIL UNUTULUR BU İSİMLER?
Andre Griepel, Sam Bennet ve Jasper Philipsen gibi dünyanın en iyi sprinterleri Marmaris'e birinci gelmiş ve unutulmayacak zaferlere imza atmıştı.
TARAKÇI BİRİNCİ GEÇTİ
34'üncü kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısını Konya Büyükşehir Belediye sporcusu Mustafa Tarakçı ilk sırada geçti. Etabın 100'üncü kilometresinde tırmanış prim kapısı geride kaldı. İkinci etapta da başarısını sürdüren Michal Pomorski (ATT), kırmızı mayoyu giymeyi garantiledi. Finişe 30 kilometre kala sprint prim kapısı geçildi. Spor Toto takımından Feritcan Samlı burada birinciliği alan isim oldu.
GÖZLER KRALİÇE ETABINDA
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3'üncü gününde Marmaris-Kıran arasında 133.7 kilometrelik tırmanış etabı koşulacak. Sprinterlerin pek hoşlanmadığı, ancak tırmanış sporcuların klasını ve dayanıklılığını ortaya koyacak bu kraliçe etabını kazanan sporcu, genel ferdi klasman birinciliği yolunda önemli bir zafer elde etmiş olacak.