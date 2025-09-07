417 kilometre pedal çevirdiler! Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano'nun destekleriyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun son etabında 13 ülkeden 16 takım ve 99 sporcu yarıştı.

Organizasyonun toplam 417,6 kilometreden oluşan 4 etabı şu şekildeydi:

1. Etap (4 Eylül): Beykoz Prolog, 7,5 kilometre

2. Etap (5 Eylül): Şile-Şile 150,1 kilometre

3. Etap (6 Eylül): Arnavutköy-Arnavutköy 165,7 kilometre

4. Etap (7 Eylül): Fatih-Fatih 94,3 kilometre

Yarışan 12 takımın kategorileri ise şöyleydi:

UCI ProTeams: Lotto Dstny (Belçika), TotalEnergies (Fransa), Team Polti–Visit Malta (İtalya)

UCI Continental Teams: Team Storck–Metropol Cycling, Bike Aid (Almanya), Serce Polski, Voster ATS Team (Polonya), ATT Investments (Çekya), Airtox–Carl Ras (Danimarka), Konya Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto (Türkiye), Tarteletto–Isorex (Belçika) Kinan Racing Team (Japonya), Almaty Cycling Team (Kazakistan)

Milli takımlar: Romanya, Özbekistan

TARİHİ YARIMADA'DA FİNAL

Tour of İstanbul'un son günü, 94,3 kilometrelik Fatih-Fatih etabı ile sona erdi.

Fatih Belediyesi önünden verilen startta sporcular, parkur boyunca kıyı şeridi ve tarihi yarımadayı kapsayan bir performans ortaya koydu.

Organizasyon, İstanbul'un tarihi yarımadasında bisiklet tutkunlarına unutulmaz bir yarış sundu.

ZAFER, LOTTO TAKIMI'NDAN STEFFEN DE SCHUYTENEER'İN OLDU

Tour of İstanbul'un dördüncü ve son etabında Lotto Takımı'ndan Steffen De Schuyteneer, 2 saat 1 dakika 19 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı.

Podyumun diğer basamakları ise dünkü yarışla aynı kaldı. TotalEnergies takımından Emilien Jeanniere ikinci, Tarteletto–Isorex'ten Timothy Dupont ise üçüncü oldu.

Konya Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Ramazan Yılmaz ise etabı ilk 10'da tamamlamayı başardı.

LİDER FORMALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun son etabının ardından formalar düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Elde ettiği başarılı sonuçlarla turuncu (Genel klasman) ve beyaz (En iyi genç sporcu) formaları koruyan Lotto Takımı'ndan Mauro Cuylits, genel klasman ve en iyi genç sporcu liderliğini sürdürdü.

TotalEnergies'ten Emilien Jeanniere mavi formanın (En iyi sprinter) sahibi olurken, Tarteletto–Isorex'ten Robbe Claeys ise yeşil formayı (En iyi tırmanışçı) korudu.

"FATİH, BU ORGANİZASYON İÇİN MÜSTESNA BİR YER"

Organizasyonu Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Dursun, TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, TBF Asbaşkanı Metin Cengiz, TBF Üyesi Üyesi Sami Ağaoğlu, Beykoz Belediyesinin eski başkanı Murat Aydın takip etti.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, organizasyonun ardından açıklamalarda bulundu.

Turan, etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını anımsatarak "Bu yıl Tour of İstanbul'un üçüncüsü düzenlendi. Büyük bir organizasyon. Yaklaşık 100 civarında yarışmacı, 94,3 kilometrelik parkurda Fatih'in içerisinde turu tamamladı. Bin 500'e yakın insan, bu turda görev aldı. Fatih, bu organizasyon için müstesna bir yer. Bisiklet yarışları şehirlerin tanıtımı için önemli fırsatlar sunuyor. Ben böyle önemli bir etkinlikte paydaş olduğumuz için çok mutluyum. Başta spor bakanımıza, federasyonumuza, genel müdürlüğümüze ve burada organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum. En büyük sevincimiz de böyle büyük bir yarışın kazasız kedersiz bitmesi." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL VE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YARIŞ BİTMİŞ OLDU"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yarışı başarıyla tamamladıklarını vurguladı.

Müftüoğlu, organizasyonu başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek "İlk günü Beykoz ormanlarında, Türkiye'deki kapalı tek yol parkurunda yaptık. Şile ormanlarında dolaştık. Dünkü etap da yağmur olmasına rağmen iyiydi. Çok güzel bir tur oldu. Tour of İstanbul'un üçüncüsü bitti. Sporcular ve takımların hepsi de burada çok mutlu. İstanbul'un tanıtımı açısından çok önemli. Ülkemizin spor turizminde tanıtım açısından çok önemli. Güzel ve başarılı bir şekilde yarış bitmiş oldu. Yarışı bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde yaptık. Fatih Belediye başkanımızın de büyük emekleri var. Valiliğimize de çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.