Türk teknik adam Avrupa'yı salladı! Takımı son sıralarda aldı, ilk 4'e soktu

Türk teknik direktör düşme hattının üzerinde yer alan takımın başına geçti, başarısıyla Avrupa'da fırtına gibi esti. Takımı 4'üncü sıraya kadar çıkaran isim, sezon sonunda kulübe veda edecek.

Teknik adamlık kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan ve A takımda yardımcı antrenör, Roma 18 Yaş Altı ile Spezia 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda teknik direktörlük yapan Tuğberk Tanrıvermiş, ekim ayında Avusturya 2. Futbol Ligi (2. Liga) ekiplerinden St. Pölten'in başına geçti.

19 MAÇTA 40 PUAN TOPLADI

Göreve başladığında 9'uncu haftası geride kalan 2. Liga'da 9 puanla 12'nci sırada yer alan St. Pölten, Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde büyük bir yükseliş yakaladı. St. Pölten, 35 yaşındaki teknik adam yönetiminde 19 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alarak 40 puan topladı.

BU SÜREÇTE 43 GOL KAYDETTİ

Aşağı Avusturya temsilcisi, 28'inci haftayı 49 puanla 4'üncü sırada tamamladı. St. Pölten, Tanrıvermiş'in görevde olduğu 19 haftalık periyotta ligin en fazla puan toplayan ikinci takımı oldu. Bu süreçte 43 gol atan takım, en fazla fileleri havalandıran takım konumunda.

İlgili Haber Tuğberk Tanrıvermiş İtalya'da en iyi genç teknik direktörü ödülünü kazandı

SEZON SONUNDA AYRILACAK

Tuğberk Tanrıvermiş, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Yakın zamanda el değiştiren St. Pölten'in yeni sahipleriyle görüşen genç teknik adam, yeni sezon için bütçede ciddi bir küçülmeye gidileceğini öğrendi. Tanrıvermiş, önemli futbolcularla yola devam edilmeyeceği ve transfere bütçe ayrılmayacağının kendisine bildirilmesi üzerine sezon sonunda ayrılma kararı aldı.