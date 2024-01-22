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    Türkiye Kupası kuraları çekildi! Dört büyüklerin rakibi belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın da yer aldığı son 16 turunda takımlar çeyrek final mücadelesi verecek.

    Türkiye Kupası kuraları çekildi! Dört büyüklerin rakibi belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF'nin ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, lig yönetimi direktörü Özcan Şefik ve kulüp temsilcileri katıldı.

    Burada açıklamada bulunan Volkan Can, "Son 16 turuna gelene kadar fair play ile mücadele eden takımlarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum. 24Erzincanspor, son 16 turuna alt liglerden tek takım olarak devam ediyor. O yüzden onları ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

    Ardından Besim Yalçın, karşılaşmaların 6-7-8 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacağını belirterek, kulüplere başarı dileğinde bulundu ve kura çekimine geçildi.

    TÜRKİYE KUPASI SON 16 TUR KURALARI

    Sivasspor-Konyaspor

    Başakşehir-Atakaş Hatayspor

    Gençlerbirliği-Trabzonspor

    Antalyaspor-Beşiktaş

    Fatih Karagümrük-Samsunspor

    MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor

    Galatasaray-Bandırmaspor

    Gaziantep FK-Fenerbahçe

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Türkiye Kupası
    Haberler > Spor > Türkiye Kupası kuraları çekildi! Dört büyüklerin rakibi belli oldu
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