İsmail Kartal yıldız futbolcuyu çıldırttı: Karakter de bir yere kadar

22 Ocak 2024 12:06 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 12:07

Ağır favori olarak çıktığı Samsunspor maçında dişli rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 yenmesiyle birlikte ezeli rakibiyle puanları eşitleyen Sarı Lacivertlilerde İsmail Kartal'ın saha dokunuşları eleştiri konusu olurken, ünlü yorumcu Batuhan Karadeniz'in 'Dzeko'yu oyundan alıyorsun hocam ama Batshuayi'ye güvenme sözleri' oldukça dikkat çekti.

İşte Batuhan Karadeniz'in Fenerbahçe-Samsunspor maçı değerlendirmesi

Türkiye'de kalecilik yapıyorsan yiyeceğini yiyeceksin, yemeyeceğini yemeyeceksin. Mesela Livakovic Taylan Antalyalı'nın şutunu yeseydi kimse bir şey demezdi, ama Emre Kılınç'tan yediği gol Livakovic üstünde baskı oluşturdu.

Yerli teknik direktörler üst üste maç kazandıkları zaman, lider oldukları zaman hemen bi' rolleniyorlar, 'ben yaptım, ben ettim, Dzeko kim benim sistemim oynuyor' havalarına giriyorlar. Şu anda bu örneği Fenerbahçe üzerinden veriyorum ama yarın ne demek istediğimi anlayacaksınız.

İsmail Kartal Dzeko'yu 70'te oyundan alıyor, yanında Tadic'i de alıyor, bence ikisi de çok iyi oynuyordu. İrfan Can'ı çıkardın hadi onu anlarım, Cengiz Ünder formda gol bulma ihtimali çok fazla ama Joshua King'in oyunda ne işi var. Sen 1-0 öndesin Samsun beraberlik için baskı kuracak, İsmail Kartal sahanın en iyi oyuncularından birini yani Szymanski'yi kenara alıyor. Değişikliklerin hepsi yanlış.

'2 PUAN İSMAİL KARTAL'A YAZAR'

Bu kadar pozisyon bulacaksan atacaksın. Bu kaçan 2 puan İsmail Kartal'a yazar. Dzeko gibi bir futbolcu hiç sahadan çıkar mı? Batshuayi kupa maçında 4 tane atınca 'Batshuayi'yi içeri atarım işi halleder' diye düşündüler ama Batshuayi kriz çözebilen bir forvet değil.

Avrupa Kupası'na gidersin Dzeko'yu oynatmazsın, Süper Lig'e gelirsin Dzeko'yu oyundan alırsın Dzeko bıktı artık karakter, karakter de bir yere kadar. Batshuayi'ye güveniyorsun alıyorsun ama Batshuayi kadar gereksiz bir adam var mı?

Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu beğeniyorum, Livakovic böyle bir gol yemese İsmail Kartal ve oyuncular hakkında şimdi övgü dolu sözler kullanıyorduk ama 2'yi atacaksın ikiyi atmazsan olmaz. İsmail Kartal'ın değişiklikleri yanlıştı mesela Emre Mor'u almayacaktın oyuna.