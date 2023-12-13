UEFA Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi final maçı hangi statta, ülkede ve şehirde oynanacak?
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
2024 UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak? | Temsilcimiz Galatasaray’ın da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunda final maçlarına az bir süre kaldı. Peki bu sezon UEFA Avrupa Ligi finali nerede, hangi statta, hangi ülkede oynanacak? İşte bu sene UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı stadyum ve ülke…
UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak 2024? UEFA Avrupa Ligi grup maçları tamamlanmak üzere. Artık finale adım adım yaklaşılıyor. Peki UEFA Avrupa Ligi finali hangi statta, ülkede ve şehirde oynanacak? İşte detaylar…
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi finali bu sezon İrlanda'nın başkenti Dublin'de yer alan Aviva Stadyumu’nda oynanacak. UEFA Dublin Arena olarak ifade ederken aynı zamanda yaygın Lansdowne Road olarak bilinir. 2007 yılında yıkılan Lansdowne Road'ın yerine yapılmıştır. 51.700 seyirci kapasiteli olup, ülkenin millî ragbi birliği ve futbol takımlarına ev sahipliği yapmaktadır.
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi final maçı 22 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak.
2023-2024 SEZONU UEFA AVRUPA LİGİ TURNUVA TAKVİMİ
|Aşama
|Tur
|Kura tarihi
|Birinci ayak
|İkinci ayak
|Eleme turları
|Üçüncü eleme turu
|24 Temmuz 2023
|10 Ağustos 2023
|17 Ağustos 2023
|Play-off turu
|7 Ağustos 2023
|24 Ağustos 2023
|31 Ağustos 2023
|Grup aşaması
|1. Maçlar
|1 Eylül 2023
|21 Eylül 2023
|2. Maçlar
|5 Ekim 2023
|3. Maçlar
|26 Ekim 2023
|4. Maçlar
|9 Kasım 2023
|5. Maçlar
|30 Kasım 2023
|6. Maçlar
|14 Aralık 2023
|Eleme aşaması
|Play-off
|18 Aralık 2023
|15 Şubat 2024
|22 Şubat 2024
|Son 16
|23 Şubat 2024
|7 Mart 2024
|14 Mart 2024
|Çeyrek final
|15 Mart 2024
|11 Nisan 2024
|18 Nisan 2024
|Yarı final
|2 Mayıs 2024
|9 Mayıs 2024
|Final
|22 Mayıs 2024 Aviva Stadyumu, Dublin