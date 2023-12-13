Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > UEFA Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi final maçı hangi statta, ülkede ve şehirde oynanacak?

    UEFA Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi final maçı hangi statta, ülkede ve şehirde oynanacak?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UEFA Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi final maçı hangi statta, ülkede ve şehirde oynanacak?
    Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray

    2024 UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak? | Temsilcimiz Galatasaray’ın da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunda final maçlarına az bir süre kaldı. Peki bu sezon UEFA Avrupa Ligi finali nerede, hangi statta, hangi ülkede oynanacak? İşte bu sene UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı stadyum ve ülke…

    UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak 2024? UEFA Avrupa Ligi grup maçları tamamlanmak üzere. Artık finale adım adım yaklaşılıyor. Peki UEFA Avrupa Ligi finali hangi statta, ülkede ve şehirde oynanacak? İşte detaylar…

    UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

    UEFA Avrupa Ligi finali bu sezon İrlanda'nın başkenti Dublin'de yer alan Aviva Stadyumu’nda oynanacak. UEFA Dublin Arena olarak ifade ederken aynı zamanda yaygın Lansdowne Road olarak bilinir. 2007 yılında yıkılan Lansdowne Road'ın yerine yapılmıştır. 51.700 seyirci kapasiteli olup, ülkenin millî ragbi birliği ve futbol takımlarına ev sahipliği yapmaktadır.

    UEFA Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi final maçı hangi statta, ülkede ve şehirde oynanacak?

    UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

    UEFA Avrupa Ligi final maçı 22 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak.

    2023-2024 SEZONU UEFA AVRUPA LİGİ TURNUVA TAKVİMİ

    AşamaTurKura tarihiBirinci ayakİkinci ayak
    Eleme turlarıÜçüncü eleme turu24 Temmuz 202310 Ağustos 202317 Ağustos 2023
    Play-off turu7 Ağustos 202324 Ağustos 202331 Ağustos 2023
    Grup aşaması1. Maçlar1 Eylül 202321 Eylül 2023
    2. Maçlar5 Ekim 2023
    3. Maçlar26 Ekim 2023
    4. Maçlar9 Kasım 2023
    5. Maçlar30 Kasım 2023
    6. Maçlar14 Aralık 2023
    Eleme aşamasıPlay-off18 Aralık 202315 Şubat 202422 Şubat 2024
    Son 1623 Şubat 20247 Mart 202414 Mart 2024
    Çeyrek final15 Mart 202411 Nisan 202418 Nisan 2024
    Yarı final2 Mayıs 20249 Mayıs 2024
    Final22 Mayıs 2024 Aviva Stadyumu, Dublin
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...