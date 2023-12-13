UEFA Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi final maçı hangi statta, ülkede ve şehirde oynanacak?

13 Aralık 2023 14:53 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:55

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak 2024? UEFA Avrupa Ligi grup maçları tamamlanmak üzere. Artık finale adım adım yaklaşılıyor. Peki UEFA Avrupa Ligi finali hangi statta, ülkede ve şehirde oynanacak? İşte detaylar…

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi finali bu sezon İrlanda'nın başkenti Dublin'de yer alan Aviva Stadyumu’nda oynanacak. UEFA Dublin Arena olarak ifade ederken aynı zamanda yaygın Lansdowne Road olarak bilinir. 2007 yılında yıkılan Lansdowne Road'ın yerine yapılmıştır. 51.700 seyirci kapasiteli olup, ülkenin millî ragbi birliği ve futbol takımlarına ev sahipliği yapmaktadır.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi final maçı 22 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak.

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