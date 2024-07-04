UEFA'dan skandal hata! Türkiye yerine Avusturya'yı gösterdiler

UEFA'nın resmi sitesinde EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'nın rakibi olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi, skandal hataya sosyal medyada tepki yağdı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile eşleşen Türkiye, Merih Demiral'ın 51'inci saniyede ve 59'uncu dakikada attığı iki golle 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde 6 Temmuz'da Berlin'de oynanacak karşılaşmada Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Kazanan takım, yarı finalde İngiltere-İsviçre maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE YERİNE AVUSTURYA

UEFA'nın resmi sitesinde ise skandal bir hata göze çarptı. Yayınlanan çeyrek final programında Hollanda'nın rakibi olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.

Bu hata sosyal medyada büyük tepki toplarken, sitedeki diğer görsellerde yapılan hatadan dönüldüğü ve Hollanda'nın rakibi olarak Türkiye'nin gösterildiği fark edildi.

Öte yandan hatalı görsel, tepkilerin ardından değiştirildi.