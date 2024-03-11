Varsa yoksa Arda Güler! Rus model Svetlana Alekseeva'dan bir paylaşım daha

Arda Güler'le yaptığı 'Çay var mı, çay?' paylaşımıyla tanıdığımız sosyal medya fenomeni Rus model Svetlana Alekseeva'dan, Real Madrid kariyerinde ilk golünü atan Arda Güler'le ilgili yeni bir paylaşım geldi.

La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, önceki akşam RealMadrid kariyerindeki ilk golünü attı. Güler'in golü hem Türkiye hem Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

ARDA'NIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Daha önce Arda Güler'le birlikte yaptığı 'Çay var mı, çay?' paylaşımıyla tanıdığımız, geçtiğimiz günlerde de Arda Güler'in doğum günü için Santiago Bernabeu'ya giden TikTok fenomeni Rus Model Svetlana Alekseeva'dan yeni bir paylaşım geldi.

Genç yıldızın golle ilk kez buluştuğu akşam paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Alekseeva, paylaşıma 'Bernabeu'da bir maça daha hazırım. Bugün Arda Güler, Real Madrid'de ilk golünü atacak' notunu düştü.

İşte Alekseeva'nın o paylaşımı