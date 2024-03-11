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Varsa yoksa Arda Güler! Rus model Svetlana Alekseeva'dan bir paylaşım daha

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Varsa yoksa Arda Güler! Rus model Svetlana Alekseeva&#039;dan bir paylaşım daha

Spor Haberleri  / -

Arda Güler'le yaptığı 'Çay var mı, çay?' paylaşımıyla tanıdığımız sosyal medya fenomeni Rus model Svetlana Alekseeva'dan, Real Madrid kariyerinde ilk golünü atan Arda Güler'le ilgili yeni bir paylaşım geldi.

La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, önceki akşam RealMadrid kariyerindeki ilk golünü attı. Güler'in golü hem Türkiye hem Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Varsa yoksa Arda Güler! Rus model Svetlana Alekseeva'dan bir paylaşım daha - 1. Resim

ARDA'NIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Daha önce Arda Güler'le birlikte yaptığı 'Çay var mı, çay?' paylaşımıyla tanıdığımız, geçtiğimiz günlerde de Arda Güler'in doğum günü için Santiago Bernabeu'ya giden TikTok fenomeni Rus Model Svetlana Alekseeva'dan yeni bir paylaşım geldi.

Varsa yoksa Arda Güler! Rus model Svetlana Alekseeva'dan bir paylaşım daha - 2. Resim

Genç yıldızın golle ilk kez buluştuğu akşam paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Alekseeva, paylaşıma 'Bernabeu'da bir maça daha hazırım. Bugün Arda Güler, Real Madrid'de ilk golünü atacak' notunu düştü. 

İşte Alekseeva'nın o paylaşımı

Varsa yoksa Arda Güler! Rus model Svetlana Alekseeva'dan bir paylaşım daha - 3. Resim

Varsa yoksa Arda Güler! Rus model Svetlana Alekseeva'dan bir paylaşım daha - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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