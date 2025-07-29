Victor Osimhen'i bitiren Galatasaray, kalecisini de buldu! Eldivenler Ederson'a

Donnarumma için de yoklama çeken sarı kırmızılılar, M. City’nin kalecisini bitirdi. Rakamları istediği noktaya çeken Cimbom Osimhen’in ardından KAP bildirimi yapacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’da 1 numara transferinde ibre artık Türkiye gazetesinin uzun süredir yazdığı gibi Brezilyalı kaleci Ederson’a kırıldı. Hatta transfer büyük oranda bitti. Victor Osimhen sonrasına kaleci hamlesini bırakan ve Ederson için de fiyat kırmak adına stratejik hamlelere imza atan sarı kırmızılılar mutlu sona çok yakın.

PSG’nin gözden çıkardığı Gianluigi Donnarumma’ya olan ilgiyi Ederson pazarlığında fiyat kırmak adına stratejik olarak kullanan ve ‘Başka alternatiflerimiz de var’ mesajı veren Aslan hedefine kısmen de olsa ulaştı.

MALİYETİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Avrupa’da Galatasaray dışında zirveye oynayan ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden kulüplerden çok da talibi olmayan Ederson’da rakamlar istenilen düzeye çekildi. Brezilyalı kalecinin yıllık maliyeti 7,5 milyon avroya kadar indirildi.

M. City ise son olarak 10 milyon avroda diretirken Galatasaray bu rakamı 8 milyon avroya düşürmek için son pazarlıklarını yapıyor. Eşini ikna eden Ederson da artık tamamen Galatasaray’a kanalize oldu. Osimhen transferinin resmiyete kavuşması sonrası Brezilyalı kaleci konusunda da KAP bildirimi yapılacak.

KOMBİNELER GEÇERSİZ

Aslan yeni sezon öncesi son hazırlık maçını sahasında Lazio ile yapacak. Cumartesi günü oynanacak mücadelede 21.00’de başlayacak. Maçı gölgede bırakacak olay ise Victor Osimhen’in durumu.

Nijeryalı oyuncu için özel tören düzenlenecek. Sahaya helikopterle inecek Osimhen’in imza töreninde üçüncü forma da görücüye çıkacak. Lazio maçı ve Osimhen’in imza töreninde kulübe yeni girdiler olması adına kombineler geçersiz sayılacak.