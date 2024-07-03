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Vincenzo Montella tarihi zaferi değerlendirdi! 'Bu takım ruhunu Hırvatistan deplasmanında görmüştük'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vincenzo Montella tarihi zaferi değerlendirdi! &#039;Bu takım ruhunu Hırvatistan deplasmanında görmüştük&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşmayı değerlendirdi. Montella, "Bu takım ruhunu ilk kez Hırvatistan deplasmanında görmüştük." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde A Milli Takım, Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı 2 golle yendi. Milli Takım, çeyrek finale yükselerek Hollanda'nın rakibi oldu.

Maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşmayı değerlendirdi.

BU TAKIM RUHUNU GÖRMÜŞTÜK

Montella, Avusturya galibiyetine ilişkin şunları söyledi, "Biraz yorgunuz. Çok çok önemli bir maçtı. Takım ruhunu birinci dakikadan son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk kez Hırvatistan deplasmanında görmüştük. Oyuncularım adına çok mutluyum. İlk maçlarda takım ruhunda belki aksaklıklar vardı. Tarihi bir sonuç. Galibiyet olarak da 2008'i yakalamış olduk. Hepimiz için çok mutluyuz."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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