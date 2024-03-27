Vitor Pereira Arda Güler hakkında konuştu! 'Damga vuracağından şüphem yok'

Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol basınına konuşan Pereira, Arda Güler'in Madrid'de bir döneme damga vuracağından hiç şüphem yok.

Daha önce 2 farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Pereira, İspanyol basınına özel açıklamalarda bulundu.

DİĞERLERİN AYIRAN ÖZELLİĞİ VAR

Relevo'ya konuşan deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le ilgili gelen soruya cevap verdi. 55 yaşındaki teknik adamın verdiği cevap "Arda Güler 16 yaşındayken birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum bir çocuk. Küçük bir çocuktu, bugün bile bir çocuğun yüzüne sahip. Muazzam potansiyele sahip başka oyuncular gibi onun da kendisini diğerlerinden ayıran bir özelliği var, o da yetenek ve kişilik. Madrid'de bir döneme damga vuracağından hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.

BASKI HİSSETMİYORSUNUZ

Farklı ülkelerde çalışmalarının kendisinin yönetim tarzını etkileyip etkilemediği sorusuna cevap veren Portekizli teknik adam, "Bugün daha donanımlı bir teknik direktörüm. Bana göre, çalıştıkları bağlamları anlayanların başarılı olma olasılığı daha yüksek. İçinde bulunduğunuz ligin kültürel ve spesifik özelliklerini hızlı bir şekilde anlarsanız, diğerlerini sizi takip etmeye ve kazanmaya ikna etme şansınız da o kadar artar. Çalışmalarımı büyük bir Avrupa kulübü olan Porto'da yaptım. Her zaman kazanmak için çalıştım. Kazanmak ve baskıyla başa çıkmak için sekiz yıl oradaydım. Arabistan'da futbolu seviyorum ama Porto, Fenerbahçe ya da Olympiakos'daki gibi bir baskı hissetmiyorsunuz. Yine de tutkuyu hissedebiliyorum. Benim yakıtım, tutku. Bunu hissetmeye ihtiyacım var. Bu yüzden kariyer kararlarım neredeyse hep bu tür bağlamlara dayanıyor. Ben futbolu böyle yaşıyorum. İçimde kelebekler uçuştuğunu hissettiğim anda çok mutlu oluyorum ve en iyimi ortaya koymak için ihtiyacım olan enerji bu" cevabını verdi.

İSPANYA'DAN TEKLİFLER ALDIM

Bir dönem İspanyol ekibi Sevilla'ya yakın olduğu hatırlatılan Vitor Pereira, "Evet, Sevilla ile yakındık. Sevilla ve Almeria ile görüşmelerim oldu. Doğru zaman değildi, imzalamaya çok yakındık ama Sevilla başka birini tercih etti. Almeria'da ise hayır diyen bendim. Hedeflerim için uygun bir proje olmadığını anladım. Sevilla, harika bir kulüp, projelerini gerçekten beğendim ama sonunda başka bir teknik adamda karar kıldılar" ifadelerini kullandı.

REKABETÇİ BİR LİG

Suudi Arabistan'da daha önce de çalışan ve "Geri döndüğünüzde ne gibi farklılıklar gördünüz?" sorusuna cevap veren 55 yaşındaki teknik adam, "Daha iyi bir organizasyon, daha iyi çalışma koşulları, daha iyi sahalar buldum. Ayrıca daha iyi oyuncular ve antrenörler. Kısacası daha rekabetçi bir lig" diye konuştu.