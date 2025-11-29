Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Kocaelispor maçının ardından kameraların karşısına geçti. Takımının hem oyun hem mücadele anlamında beklentilerin altında kaldığını söyleyen 44 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'den iki, Galatasaray'dan bir futbolcu hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik patron Volkan Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Demirel, Kocaelispor karşısında istediklerini yapamadıklarını, rakibin kornerlerde şut pozisyonu aradığını bildiklerini, buna çalıştıklarını ancak bildikleri yerden gol yemenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Kocaelispor-Gençlerbirliği maçında tek golü Serdfar Dursun kaydetti

"BİZİM ADIMIZA KÖTÜ BİR GÜNDÜ"

Göreve geldiğinden beri takımın fiziksel olarak yoğun bir yükleme sürecinde olduğunu dile getiren Demirel, "Takım mücadelesi anlamında biraz yorgun olduğunu düşünüyorum. Geldiğimizden beri 3-4 haftadır fiziksel anlamda biraz takımı yukarı çekmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz 3 maçta cevabını verdiler ama bugün takım olarak biraz hem ikili mücadelelerde hem de fiziksel anlamda düşüşümüzü gördüm ki 65-65'inci dakikadan sonra oyuncuların vücut dilleri de aslında bana bunu gösterdi. Yapacak bir şey yok. Önümüzde çok önemli kupa maçı var, sonrasında yine rakibimiz olan Karagümrük ile kendi evimizde bir maçımız var. İnşallah hedeflediğim, buraya geldiğimde hedeflediğim puan durumuna ya da puanlara ulaşırım. Ondan sonra zaten ikinci yarıda yapılacak durumlarla daha da toparlamaya çalışacağız. Sadece oyun anlamında da konuşmuyorum, mücadele anlamında da istediğim şekilde mücadele etmediler. O yüzden bugün bizim adımıza kötü bir gündü. İçeride bunu da söyledim. İnşallah önümüzdeki maç, kupa maçı sonrasında Karagümrük maçı aynı şeyi tekrarlamayacaklardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel

"ŞUT BİLE DENEMEZ"

Demirel, 3 maçta toplam 39 şut atan takımının Kocaelispor karşısında 5-6 şut bulabildiğini, bunların çoğuna da 'şut' denemeyeceğini söyledi. Kocaelispor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Demirel, hem Galatasaray hem de Göztepe maçında aldığı skorlar sebebiyle öz güveni yüksek bir takımla mücadele ettiklerini kaydetti.

"EMRE MOR'LA GÖRÜŞÜYORUM, BERKAN NETLEŞMEDİ"

Demirel; Emre Mor, Cenk Tosun ve Berkan Kutlu'nun transferine ilişkin soruyu, "Emre Mor'la ilgili ben de görüşüyorum. Cenk Tosun'un olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir sakatlık, bel ameliyatı geçirdi. Berkan'la alakalı da birçok oyuncuyla alakalı da düşüncemiz var ama daha tam netleşmedi, netleşmediği için de yorum yapmak yanlış olur. Kafamızda iki yabancı, 2-3 de Türk opsiyonlu bir dönem geçecektir. Çünkü ihtiyacımız var. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum" şeklinde cevapladı.

Emre Mor'un bonservisi Fenerbahçe'de bulunuyor

