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Wagner Pina Trabzon'da! İşte yeni transferin ilk sözleri

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Wagner Pina Trabzon&#039;da! İşte yeni transferin ilk sözleri
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzonspor'un Estoril'den transfer ettiği Wagner Pina, sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi. Pina, "Her şey aslında gayet hızlı ve çabuk gelişti. Zaten ben de gelmek istiyordum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile anlaşmaya vardı. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"ZATEN GELMEK İSTİYORDUM"

Transfer sürecinin nasıl geçtiğine ilişkin soru üzerine Pina, "Her şey aslında gayet hızlı ve çabuk gelişti. Zaten ben de gelmek istiyordum. Son teklifi bekliyorduk biz de onu da yaptıktan sonra çabuk gelişti her şey çok çabuk oldu diyebilirim" dedi.

Pina, bordo mavili takım hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu sorulması üzerine, "Tabii ki bilgim vardı burada daha önce oynayan oyunculardan tanıdıklarım var. Joao Pereira ve Bosingwa gibi oyuncular var. Milli takımda beraber oynadığımız Djaniny yine burada oynamıştı, onlardan bilgi almıştım. Trabzonspor'u da tanıyordum zaten" ifadelerini kullandı.

Wagner Pina Trabzon'da! İşte yeni transferin ilk sözleri - 1. Resim

"ZORLU VE İYİ BİR LİG"

Kaç numaralı forma giyeceği hakkında henüz karar vermediğini ifade eden Pina, Türkiye ligine iyi oyuncular geldiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Gayet iyi bir lig olduğunu biliyorum. Transfer edilen, gelen oyuncularla birlikte Avrupa'nın çok iyi belki de en iyi oyuncuları burayı tercih etmeye başladı. Zorlu ve iyi bir lig olduğunu biliyorum."

Pina, gelen soru üzerine teknik direktör Fatih Tekke'yle henüz görüşmediğine değinerek, hedefleri hakkında şunları aktardı:

"Tabi ki burada hedeflerim var ama en önemli hedefim olabildiğince burada kalıp başarılı olabilmek takıma hizmet edebilmek istiyorum en büyük hedefim bu her zaman."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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