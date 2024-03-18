Wanda Nara'dan kendi kalesine gol atan eşi Mauro Icardi'ye yorum gecikmedi: 'Tüm kalelere...'

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçında, kendi kalesine gol atan Mauro Icardi'ye, eşi Wanda Nara'dan yorum gecikmedi. Wanda Nara'nın eşine yaptığı yorum kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşında adeta ipten döndü. Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren ve arada sadece 2 puan fark bulunan Galatasaray önceki gün Kasımpaşa deplasmanındaydı. Sarı-kırmızılılar geriye düştüğü karşılaşmadan, 4-3'lük galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yoluna kayıpsız devam etti.

Maçın en çok konuşulan isimlerinden biri de Mauro Icardi oldu. Penaltı atışını kaçıran, kendi kalesine gol atan aynı zaman da bir de gol atan Mauro Icardi, sosyal medyayı sallarken, maç sonrası yaptığı paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

WANDA İŞ BAŞINDA

Icardi'nin paylaşımına yorum yapan isimlerden biri de eşi Wanda Nara oldu. Icardi'nin maç sonrası 'Gerçek karakter, bir hata yaptıktan sonra nasıl iyileştiğinizi gösterir... Gerisini biliyorsunuz.' notuyla yaptığı paylaşıma eşi Wanda Nara'dan yorum gecikmedi.

Paylaşımın altını emojilerle dolduran Nara şu yorumu yaptı: 'O kadar cömertsin ki tüm kalelerde gol atıyorsun'

Nara'nın bu yorumunu görenler şaşkınlıkları gizleyemedi.