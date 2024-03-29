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Haberler > Spor > Weghorst Türkiye'ye dönüyor! Hollandalı bu kez Karadeniz yolcusu

Weghorst Türkiye'ye dönüyor! Hollandalı bu kez Karadeniz yolcusu

Düzenleyen: / Kaynak: Akşam
- Güncelleme:
Weghorst Türkiye&#039;ye dönüyor! Hollandalı bu kez Karadeniz yolcusu

Spor Haberleri  / Akşam

Trabzonspor, gelecek sezon için forvet arayışlarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisinin hedefi bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst'u transfer etmek.

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, forvet bölgesi için harekete geçti. 

Bordo-mavililer bir dönem Beşiktaş forması giyen Hollandalı forvet Wout Weghorst ile ilgileniyor.

TÜM KOZLARI OYNAYACAK

Hollandalı yıldız için ara transferde yani Ocak ayında da hamle yapan Bordo-Mavililer, olumsuz cevap almıştı. Trabzonspor, bonservisi Burnley'de olan ve bu sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Weghorst konusunda yeniden atak yapmayı planlıyor. İngiliz kulübüyle 1 yıl kontratı bulunan 31 yaşındaki Weghorst için tüm kozlar oynanacak.

Weghorst Türkiye'ye dönüyor! Hollandalı bu kez Karadeniz yolcusu - 1. Resim

SEZON PERFORMANSI

Hollandalı futbolcu, Bundesliga'da bu sezon 21 maça çıkıp 5 kez ağları havalandırdı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Akşam
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