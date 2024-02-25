Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Yattara’nın oynadığı amatör maçta olay! Kırmızı kartı hazmedemedi, hakeme yumruk attı

    Yattara’nın oynadığı amatör maçta olay! Kırmızı kartı hazmedemedi, hakeme yumruk attı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Futbol, Kavga, Haber

    Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Amatör Lig'de olaylı maçların ardı arkası gelmiyor. Bugün oynanan TFF BAL 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor karşılaşmasında tribünlerde sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Yattara’nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta ise futbolcu Emre Uyanık kart gösteren hakeme yumruk attı.

    Yeşil sahalarda istenmeyen görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Bugün Amatör Lig'de oynanan iki karşılaşmada kavga çıktı. 

    ANKARA BAL MAÇI OLAYLI BİTTİ

    TFF BAL 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor, Ankara’da karşı karşıya geldi. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda oynanan maçta, 90 dakikada 1-1 berabere tamamlandı.

    Sincan Belediyespor’un 1-0 öne geçmesiyle tribünlerde sözlü olarak başlayan tartışma Eskişehirspor’un beraberliği bulmasıyla kavgaya dönüştü.

    Yattara’nın oynadığı amatör maçta olay! Kırmızı kartı hazmedemeyen futbolcu hakeme yumruk attı - 1. Resim

    Maç bitiminde ise taraftarlar yumruk yumruğa birbirine girdi. Olay sonucunda kavgaya karışan taraftarlar gözaltına alındı.

    HAKEME YUMRUKLU SALDIRI

    Sivas’ta oynanan Süper Amatör Ligi 1. Küme play-off mücadelesinde de kavga çıktı. İbrahim Yattara’nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakem Batuhan Bolat'a sinirlenen Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu futbolcu Emre Uyanık, yumruklu saldırıda bulundu.

    Yattara’nın oynadığı amatör maçta olay! Kırmızı kartı hazmedemeyen futbolcu hakeme yumruk attı - 2. Resim

    Polislerin araya girmesiyle kavga sona erdi.

    Yattara’nın oynadığı amatör maçta olay! Kırmızı kartı hazmedemeyen futbolcu hakeme yumruk attı - 3. Resim

    Müsabaka ise hakemler tarafından tatil edildi. Hakeme saldıran futbolcu da gözaltına alındı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ölüm sahada yakaladı! Eski futbolcu Metin Can Yücesoy hayatını kaybetti - SporÖlüm sahada yakaladı! Eski futbolcu Metin Can Yücesoy hayatını kaybettiSüper Lig ekibinde üst düzey ayrılık kararı! Adana Demirspor Başkanı 'nedenini sonra anlatırım' diyerek istifa etti - SporSüper Lig ekibinde üst düzey ayrılık kararı!G.Saray derbisi öncesi Beşiktaş'tan gözdağı | Beşiktaş-İstanbulspor maç sonucu - SporBeşiktaş yenilmezlik serisini 4’e çıkardı!Men cezası alan kulüp başkanı vinç kiralayıp, maç izledi - SporMen cezası alan kulüp başkanı vinç kiralayıp, maç izlediGalatasaray'ın eski yıldızı Podolski, milyoner oluyor! Yeni işinden parayı vurdu - SporGalatasaray'ın eski yıldızı Podolski, milyoner oluyor! Yeni işinden parayı vurduSüper Lig'i sallayan Sivassporlu Rey Manaj'ın bonservisi belli oldu! Bülent Uygun övgüler yağdırmıştı - SporSüper Lig'i sallayan Sivassporlu Rey Manaj'ın bonservisi belli oldu! Bülent Uygun övgüler yağdırmıştıAvrupa’ya üzücü şekilde veda etmişti… Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Dünya starı takımdan ayrılıyor - SporAvrupa’ya üzücü şekilde veda etmişti… Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Dünya starı takımdan ayrılıyor