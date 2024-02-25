Yattara’nın oynadığı amatör maçta olay! Kırmızı kartı hazmedemedi, hakeme yumruk attı
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Amatör Lig'de olaylı maçların ardı arkası gelmiyor. Bugün oynanan TFF BAL 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor karşılaşmasında tribünlerde sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Yattara’nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta ise futbolcu Emre Uyanık kart gösteren hakeme yumruk attı.
Yeşil sahalarda istenmeyen görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Bugün Amatör Lig'de oynanan iki karşılaşmada kavga çıktı.
ANKARA BAL MAÇI OLAYLI BİTTİ
TFF BAL 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor, Ankara’da karşı karşıya geldi. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda oynanan maçta, 90 dakikada 1-1 berabere tamamlandı.
Sincan Belediyespor’un 1-0 öne geçmesiyle tribünlerde sözlü olarak başlayan tartışma Eskişehirspor’un beraberliği bulmasıyla kavgaya dönüştü.
Maç bitiminde ise taraftarlar yumruk yumruğa birbirine girdi. Olay sonucunda kavgaya karışan taraftarlar gözaltına alındı.
HAKEME YUMRUKLU SALDIRI
Sivas’ta oynanan Süper Amatör Ligi 1. Küme play-off mücadelesinde de kavga çıktı. İbrahim Yattara’nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakem Batuhan Bolat'a sinirlenen Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu futbolcu Emre Uyanık, yumruklu saldırıda bulundu.
Polislerin araya girmesiyle kavga sona erdi.
Müsabaka ise hakemler tarafından tatil edildi. Hakeme saldıran futbolcu da gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı