Yattara’nın oynadığı amatör maçta olay! Kırmızı kartı hazmedemedi, hakeme yumruk attı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Şubat 2024 22:36 - Güncelleme: 25 Şubat 2024 22:43 - Güncelleme:

Futbol, Kavga, Haber

Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Amatör Lig'de olaylı maçların ardı arkası gelmiyor. Bugün oynanan TFF BAL 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor karşılaşmasında tribünlerde sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Yattara’nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta ise futbolcu Emre Uyanık kart gösteren hakeme yumruk attı.