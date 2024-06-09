Yeni sezon sürprizi Alexis Sanchez! Inter'in yıldızı Türkiye yolunda

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Yeni sezonda Inter'den ayrılması beklenen Alexis Sanchez'in Süper Lig'den bir takıma transfer olabileceği öne sürüldü.

Yeni sezonda hücum hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un Inter forması giyen Alexis Sanchez'i istediği öğrenildi.

İtalya'dan ayrılması beklenen Şilili yıldızın yeni bir heyecana yelken açmaya hazırlandığı belirtildi.

AS'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Alexis Sanchez için nabız yoklayan ilk takım oldu.

TRABZONSPOR'DAN ALEXIS SANCHEZ'E KANCA

Trabzonspor'un yanı sıra Udinese, Inter Miami ve Parma'nın da Alexis Sanchez'in peşinde olduğu haber detayında yer aldı.

Hatta Alexis Sanchez'in eski kulübü Udinese'nin, oyuncunun 2 milyon euroluk yıllık maaşını karşılamaya hazır olduğu vurgulandı.

Bu sezon 33 maçta 4 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Sanchez, beklentilerin altında kaldı.