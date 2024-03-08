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Yeni sezonda Talisca bombası! Brezilya yıldızın Türkiye'ye gideceğini duyurdular

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Yeni sezonda Talisca bombası! Brezilya yıldızın Türkiye&#039;ye gideceğini duyurdular

Spor Haberleri  / -

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'dan ayrılması beklenen Anderson Talisca'nın sezon sonunda Türkiye'ye döneceği iddia edildi.

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, kısa sürede gösterdiği performansla sporseverleri kendine hayran bırakmıştı.

Kariyerini Al Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldızın geçtiğimiz haftalarda yaşadığı ağır sakatlık sonrası sezonu kapamıştı.

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan ayrılacak olan Talisca'nın yeniden Süper Lig'de top koşturacağı iddia edildi.

Beşiktaş Talisca'nın gol attığı maçları kaybetmiyor

TALISCA İÇİN SÜPER LİG İDDİASI

Mısır basınından Dot Gulf'un haberine göre; Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne'yi transfer gündemine alan Al Nassr'ın Talisca ile yollarını ayıracağı belirtildi.

Haberin detayında Talisca'nın "Yaz transfer döneminde Türkiye Ligi'ne gitmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ile 2016-2017 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Talisca, attığı gollerle büyük beğeni kazanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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