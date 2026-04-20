İtalya Serie A ekibi Verona'nın 23 yaşındaki golcüsü Gift Orban, maçın ardından bir taraftar ile yumruk yumruğa kavga etti.

İtalyan ekibi Verona'nın Nijeryalı oyuncusu Gift Orban, Milan maçının ardından trafikte bir taraftarla birbirine girdi.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Telenuovo tarafından paylaşılan görüntülerde, Hellas Verona’nın forveti Gift Orban’ın taraftarla yumruk yumruğa kavga ettiği ortaya çıktı.

Serie A'da Milan'a kaybedilen müsabaka sonrası bir çocuğun fotoğraf çekilme isteğini reddeden Orban'ın, başka bir taraftarın aracına vurması üzerine otomobilden inerek taraftara saldırdığı belirtildi.

VERONA OLAYI KINADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından bir açıklama yayımlayan Verona Kulübü, "Hellas Verona FC, Milan maçının ardından Bentegodi Stadı'nın bitişiğindeki otoparkta oyuncu Gift Orban ve bir grup taraftarın karıştığı olaylarla ilgili olarak, kendisini bu olaylardan uzaklaştırır ve her türlü şiddet davranışını şiddetle kınar. Kulüp, bundan sonra meydana gelen olaylarla ilgili olarak daha fazla değerlendirme yapma hakkını saklı tutar." ifadelerine yer verdi.

