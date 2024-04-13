Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yılın asisti VAR'a takıldı! Bassagog'un topla yaptığı depar izleyenleri şaşırttı

Yılın asisti VAR'a takıldı! Bassagog'un topla yaptığı depar izleyenleri şaşırttı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Yılın asisti VAR&#039;a takıldı! Bassagog&#039;un topla yaptığı depar izleyenleri şaşırttı

Spor Haberleri

Ankaragücü'nün Kamerunlu oyuncusu Christian Bassogog'un jeneriklere geçecek asisti VAR'ın engeline uğradı. Topla yaptığı deparla Usain Bolt'u anımsatan 28 yaşındaki oyuncu, taraftarları coşturdu.

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Gaziantep FK karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sporseverlerin dikkatini çekti.

Devre arası takıma katılan Christian Bassagog, kendi ceza alanında kaptığı topla rakip kaleye kadar depar attı.

Takım arkadaşı Ali Sowe'e gol attıran Bassagog, kendi yere bırakarak sakatlık geçirdi.

Daha sonra VAR'da görev alan İspanyol hakem Mario Melero Lopez, ofsayt gerekçesiyle Ali Şansalan'ı uyardı.

Hakemin uyarısını dikkate alan Şansalan da golü geçersiz saydı.

BASSAGOG'UN DEPARI

 

Düzenleyen:  - Spor
Pakistan'a yıldırım düştü! 25 can kaybı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması! Sivasspor maçında sakatlanmıştı - SporTrabzonspor'dan Trezeguet açıklaması! Sivasspor maçında sakatlanmıştıKonyaspor, İstanbul'dan galibiyetle ayrıldı! Süper Lig'de küme düşme hattı alev aldı - SporKonyaspor, İstanbul'dan galibiyetle ayrıldı! Süper Lig'de küme düşme hattı alev aldıFenerbahçe'de gündem seçim! Şekip Mosturoğlu adaylığını açıkladı - SporŞekip Mosturoğlu adaylığını duyurduUmut Bozok, olay hareket sonrası konuştu! 'Kadro dışı bırakılsın' denmişti - SporUmut Bozok, olay hareket sonrası konuştu! 'Kadro dışı bırakılsın' denmiştiSezonu kapatan Oosterwolde ameliyat oldu! Sahalara dönüş tarihi belli oldu - SporSezonu kapatan Oosterwolde ameliyat oldu! Sahalara dönüş tarihi belli olduNelsson Galatasaray'a veda ediyor! Kasaya en az 18 milyon euro girecek - SporGalatasaray'ın kasasına girecek bonservis belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...