Yılın asisti VAR'a takıldı! Bassagog'un topla yaptığı depar izleyenleri şaşırttı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Ankaragücü'nün Kamerunlu oyuncusu Christian Bassogog'un jeneriklere geçecek asisti VAR'ın engeline uğradı. Topla yaptığı deparla Usain Bolt'u anımsatan 28 yaşındaki oyuncu, taraftarları coşturdu.
Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Gaziantep FK karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sporseverlerin dikkatini çekti.
Devre arası takıma katılan Christian Bassagog, kendi ceza alanında kaptığı topla rakip kaleye kadar depar attı.
Takım arkadaşı Ali Sowe'e gol attıran Bassagog, kendi yere bırakarak sakatlık geçirdi.
Daha sonra VAR'da görev alan İspanyol hakem Mario Melero Lopez, ofsayt gerekçesiyle Ali Şansalan'ı uyardı.
Hakemin uyarısını dikkate alan Şansalan da golü geçersiz saydı.
BASSAGOG'UN DEPARI
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor