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Yok mu artıran?! Victor Osimhen için kesenin ağzını açtılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yok mu artıran?! Victor Osimhen için kesenin ağzını açtılar
Victor Osimhen, Galatasaray, Al Hilal, Napoli, Transfer, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı yönetim teklifini revize etti; yıllık 18 milyon avro artı bonuslar önerdi. Al Hilal ise yıllık 40 milyon avrodan 3+1 sezonluk öneride bulundu. Avrupa’dan ise beklediği rakamlara çıkan kulüp yok.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Sıcak gündem Victor Osimhen. Sonuç yok ama teklif ve iddia çok.

ÜÇ AYAKLI BEKLENTİ...

Bonservisi Napoli’de olan ancak İtalyan ekibine dönmeyi hiç aklından geçirmeyen ve bir yıllık daha mukavelesi bulunan Nijeryalı forvette son durum ne? Geçen sezon G.Saray’da çok iyi bir performans sergileyen ve kariyer rekoru kıran Osimhen cephesinde üç ayak var. Bir Galatasaray, iki Suudi Arabistan ve üç Avrupa…

Peki son durum ne? İtalyan kaynaklı haberlere göre dünyaca ünlü golcüye öneriler rakamlar revize edilmiş durumda. Tabii Avrupa kulüpleri hariç. Detaylandıralım…

Yok mu artıran?! Victor Osimhen için kesenin ağzını açtılar - 1. Resim

10 TEMMUZ'A KADAR SÜRE

Transferde Osimhen’e endeksli olan sarı kırmızılılar, yıllık ücreti 15’ten 18 milyon avroya çıkardı ve artı bonuslar önerdi. Napoli’ye ise 50 milyon avro bonservis (taksitler hâlinde) teklif edildi.

Yok mu artıran?! Victor Osimhen için kesenin ağzını açtılar - 2. Resim

Osimhen’e de cevabını bildirmesi adına 10 Temmuz’a kadar süre tanındı. Ki bu zamana kadar gündemdeki Hakan Çalhanoğlu konusu da beklemeye alındı.

Yok mu artıran?! Victor Osimhen için kesenin ağzını açtılar - 3. Resim

Bir diğer iddia ise Al Hilal ile ilgili. Osimhen’den vazgeçmeyen Suudiler, sezon başına 40 milyon avrodan 3+1 yıllık mukavele önerdi. Avrupa kulüplerinden ise Osimhen’in beklediği rakama çıkan kulüp yok.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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