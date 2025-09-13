Yunan'a Osmanlı tokadı

MURAD TAMER - Bu sadece bir galibiyet değil; bu sadece Yunanlara karşı elde edilmiş bir zafer değil, dün gece A Millî Basketbol Takımımız, Avrupa’ya basketbol dersi verdi.

Ay yıldızlılar sanki eleme grubunda bir rakibiyle karşılaşıyormuşçasına turnuvanın en iyi hücum eden takımı olan Yunanistan’ı darmadağın etti. Maça inanılmaz bir enerjiyle başlayan millîlerimiz, ilk çeyreği 10 sayı farkla 26-16 önde geçti. Vitesi düşürmeyen kahramanlarımız, soyunma odasına da 18 sayı farkla 49-31’lik skorla üstün girmeyi başardı.

BAŞTAN SONA ÜSTÜN

Dev Adam’lar, Yunanları öyle böyle dağıtmadı. Üçüncü periyotta da ritmini koruyan ay yıldızlılar, final bölümüne de 21 sayı farkla üstün başladı: 72-51...

Son çeyrekte motivasyonu hiç düşmedi ay yıldızlıların. Yunanistan bu maça kadar görmediği performans karşısında tamamen dağıldı. Maç sonuna kadar disiplini koruyan A Millî Basketbol Takımı, rakibini tam anlamıyla perişan etti. Karşılaşmayı 26 sayı farkla kazanan millîler, şampiyonluk kupasını kaldırmak için yarın Almanya karşısına çıkacak.