Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yunan'a Osmanlı tokadı

Yunan'a Osmanlı tokadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunan&#039;a Osmanlı tokadı
Yunanistan, Türkiye, Almanya, Basketbol, Milli Takım, Cedi Osman, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 yarı finalinde komşuya ders verdi,  eze eze finale adını yazdırdı. Kaptan Cedi Osman’ın önderliğinde, Ercan Osmani’nin skorerliğinde, Alperen’in cengaverliğinde, Şehmus’un savunma bakanlığında rakibi baskıyla zorladık hatalar yaptırdık, Furkan ile ‘korkmadık’, Larkin ile kontrolü sağladık ve finaldeki rakip Almanya’ya mesajı yolladık: SAVULUN ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR.

MURAD TAMER - Bu sadece bir  galibiyet değil; bu sadece Yunanlara karşı elde edilmiş bir zafer değil, dün gece A Millî Basketbol Takımımız, Avrupa’ya basketbol dersi verdi.

Ay yıldızlılar sanki eleme grubunda bir rakibiyle karşılaşıyormuşçasına turnuvanın en iyi hücum eden takımı olan Yunanistan’ı darmadağın etti. Maça inanılmaz bir enerjiyle başlayan millîlerimiz, ilk çeyreği 10 sayı farkla 26-16 önde geçti. Vitesi düşürmeyen kahramanlarımız, soyunma odasına da 18 sayı farkla 49-31’lik skorla üstün girmeyi başardı.

BAŞTAN SONA ÜSTÜN

Dev Adam’lar, Yunanları öyle böyle dağıtmadı. Üçüncü periyotta da ritmini koruyan ay yıldızlılar, final bölümüne de 21 sayı farkla üstün başladı: 72-51...

Yunan'a Osmanlı tokadı - 1. Resim

Son çeyrekte motivasyonu hiç düşmedi ay yıldızlıların. Yunanistan bu maça kadar görmediği performans karşısında tamamen dağıldı. Maç sonuna kadar disiplini koruyan A Millî Basketbol Takımı, rakibini tam anlamıyla perişan etti. Karşılaşmayı 26 sayı farkla kazanan millîler, şampiyonluk kupasını kaldırmak için yarın Almanya karşısına çıkacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Serdar Dursun'dan taraftara mesaj: Hazırım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serdar Dursun'dan taraftara mesaj: Hazırım - SporSerdar Dursun'dan taraftara mesaj: HazırımBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, Başakşehir 11'ini belirledi: Yeni transfer kadroda - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, Başakşehir 11'ini belirledi: Yeni transfer kadrodaCherif Ndiaye, bir kez daha Süper Lig'de: 4 yıllık imza - SporCherif Ndiaye, bir kez daha Süper Lig'de: 4 yıllık imzaSamsunspor'un 13. transferi Galatasaray'dan - SporSamsunspor'un 13. transferi Galatasaray'danSüper Lig kulüplerinden 12 Dev Adam'a tebrik - SporSüper Lig kulüplerinden 12 Dev Adam'a tebrikTFF'ye EuroBasket finali için dev talep: Derbinin saatini değiştirin - SporTFF'ye EuroBasket finali için dev talep
Sonraki Haber Yükleniyor...