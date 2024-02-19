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    • Haberler > Spor > Yusuf Demir ve Zaniolo, Sacha Boey'in bonservisini eritti! Erden Timur çıkmazda

    Yusuf Demir ve Zaniolo, Sacha Boey'in bonservisini eritti! Erden Timur çıkmazda

    Düzenleyen: / Kaynak: Milliyet
    - Güncelleme:
    Yusuf Demir ve Zaniolo, Sacha Boey&#039;in bonservisini eritti! Erden Timur çıkmazda
    Nicolo Zaniolo, Haber

    Spor Haberleri  / Milliyet

    Yaz ayı transfer döneminde Zainolo'yu Aston Villa'ya gönderen Galatasaray yönetimi İtalyan yıldızın geri dönüşünü bekliyor...

    Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, Ada ekibinde beklediğini bulamadı. İtalyan futbolcunun İngiliz temsilcisinde kalmak istemediği öne sürüldü.

    ASTON VİLLA SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYACAK

    İtalyan basınından La Gazetta Dello Sport'un haberine göre; Aston Villa'da Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun kullanılmasının düşük bir ihtimal olduğu kaydedildi.

    Yusuf Demir ve Zaniolo, Sacha Boey'in bonservisini eritti! Erden Timur çıkmazda

    Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'nın bu kararının farkında olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a geri döneceği aktarıldı. Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'da oynamak yerine yeniden İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı vurgulandı.

    MİLAN JUVENTUS VE FİORENTİNA ZANİOLO'NUN PEŞİNDE

    Nicolo Zaniolo'nun transferi için Milan, Juventus ve Fiorentina'nın devrede olduğu belirtildi. Serie A temsilcilerinin Nicolo Zaniolo'nun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

    İtalyan ekiplerinin Nicolo Zaniolo transferini satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle sonuçlandırmak istediği aktarıldı. 24 yaşındaki on numara bu sezon Aston Villa'da 27 maça çıktı. Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

    PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

    Aston Villa'nın 5 milyon euro kiralama bedeliyle geçici olarak renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro. İtalyan yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

    Yusuf Demir ve Zaniolo, Sacha Boey'in bonservisini eritti! Erden Timur çıkmazda

    Aston Villa'da Diaby, Jakop Ramsey, Bailey gibi kanat forvetlerin çok arkasında kalan Zaniolo'nun İngiltere'de oldukça mutsuz olduğu belirtilirken, İtalyan yıldızın Galatasaray'a geri dönme hazırlıklarına başladığı bildirildi. Tıpkı Zaniolo gibi Basel'de oynadığı futbolla sınıfta kalan Yusuf Demir'in de İsviçre'den ayrılacağı kaydedilirken, kiralık oyuncular sorumlusu Marcel Herzog'un Yusuf hakkında olumsuz rapor sunduğu anlaşıldı. 20 yaşındaki orta saha 13 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Milliyet
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