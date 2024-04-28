Yusuf Yazıcı şov yaptı Lille kazandı! Türk yıldız gollerine devam ediyor

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan flaş şampiyonluk sözleri: "Bunlar boş oğlu boş"

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan flaş şampiyonluk sözleri: "Bunlar boş oğlu boş"

Galatasaray Başkan vekili Erden Timur bir konuştu pir konuştu: "Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın"

Galatasaray Başkan vekili Erden Timur bir konuştu pir konuştu: "Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın"

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını Lille, Metz'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Mücadeleyi golle geçiren Yusuf, attığı golle büyük beğeni topladı.

Fransa Ligue 1, 31. hafta maçında Metz ile Lille karşı karşıya geldi. Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan maçı Lille 2-1 kazandı.

Lille'in galibiyet golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada Yusuf Yazıcı ile geldi. Metz'in tek golü 23 dakikada penaltıdan Georges Mikautadze ile geldi.

Lille'de milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, 77 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını. 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Metz ise 25 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı.

YUSUF YAZICI ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Lille'in galibiyet golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada Yusuf Yazıcı ile geldi. Metz'in tek golü 23 dakikada penaltıdan Georges Mikautadze ile geldi.

Lille'de milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, 77 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını. 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Metz ise 25 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Lille, evinde Lyon'u ağırlayacak. Metz, sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek.