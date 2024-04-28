Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yusuf Yazıcı şov yaptı Lille kazandı! Türk yıldız gollerine devam ediyor

Yusuf Yazıcı şov yaptı Lille kazandı! Türk yıldız gollerine devam ediyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Yusuf Yazıcı şov yaptı Lille kazandı! Türk yıldız gollerine devam ediyor

Spor Haberleri

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını Lille, Metz'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Mücadeleyi golle geçiren Yusuf, attığı golle büyük beğeni topladı.

Fransa Ligue 1, 31. hafta maçında Metz ile Lille karşı karşıya geldi. Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan maçı Lille 2-1 kazandı. 

Lille'in galibiyet golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada Yusuf Yazıcı ile geldi. Metz'in tek golü 23 dakikada penaltıdan Georges Mikautadze ile geldi. 

Lille'de milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, 77 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını. 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Metz ise 25 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı.

Yusuf Yazıcı şov yaptı Lille kazandı! Türk yıldız gollerine devam ediyor - 1. Resim 

YUSUF YAZICI ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Lille'in galibiyet golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada Yusuf Yazıcı ile geldi. Metz'in tek golü 23 dakikada penaltıdan Georges Mikautadze ile geldi. 

Lille'de milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, 77 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını. 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Metz ise 25 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Lille, evinde Lyon'u ağırlayacak. Metz, sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. 

 

Düzenleyen:  - Spor
Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan flaş şampiyonluk sözleri: "Bunlar boş oğlu boş" - SporTimur'dan flaş sözler: "Bunlar boş oğlu boş"Galatasaray Başkan vekili Erden Timur bir konuştu pir konuştu: "Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın" - SporHer şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattı59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahibini buldu - SporMadalyalar sahiplerini buldu10 kişi kalan rakibine acımayan Hakan Çalhanoğlu duble yaptı, Inter kazandı! - SporHakan duble yaptı, Inter kazandı!Haberler iyi değil! Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu - SporDerbide sakatlanmıştı! Son durumunu belli olduBarcelona kafasını duvarlara vuruyor! Arda Güler'i gören Xavi depresyona girdi "Bu çocuk var ya bu çocuk..." - Spor"Bu çocuk var ya bu çocuk..."
Sonraki Haber Yükleniyor...